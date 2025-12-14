Городовой / Город / Подземное озеро, колонны и летучие мыши: что ждёт смельчаков в Танечкиной пещере близ Петербурга
Подземное озеро, колонны и летучие мыши: что ждёт смельчаков в Танечкиной пещере близ Петербурга

Опубликовано: 14 декабря 2025 09:15
Самая опасная пещера Ленобласти
Городовой ру

Недалеко от Петербурга прячется настоящий подземный лабиринт, который открывается только тем, кто решается шагнуть в его тёмные и необычные залы.

Свое появление Танечкина пещера обязана не природе, а человеку. Здесь долгие годы добывали песчаник — так и образовались длинные штольни, пересекающиеся подземные галереи и мощные колонны, поддерживающие свод. Когда разработки прекратили, выработки постепенно превратились в настоящий подземный лабиринт.

Сегодня пещера частично обрушена, местами затоплена, её ходы запутаны и труднопроходимы. Входить без проводника опасно: сдвижки породы случаются и от резкого звука, и от перепада температур.

Колонны, залы и подземное озеро

Несмотря на опасность, Танечкина пещера производит сильное впечатление. Внутри — высокие колонники, вытесанные ещё во времена добычи песчаника, широкие залы и тёмные проходы. В глубине скрывается крупное подземное озеро, о существовании которого многие узнают только от спелеологов — увидеть его самостоятельно без подготовки почти нереально.

Из-за стабильной температуры и тишины пещера стала убежищем для летучих мышей — их тут действительно много. Специалисты говорят о нескольких десятках, местные легенды — о сотнях.

Сколько она тянется на самом деле

Официально протяжённость Танечкиной пещеры оценивают примерно в 7 километров. Но устная традиция упорно говорит о «сорока». На картах эти цифры не подтверждаются, но сама репутация пещеры — самой крупной и запутанной на Волхове — живёт уже десятки лет.

Почему сюда едут

Танечкина пещера — не место для прогулок. Но она давно стала точкой притяжения для спелеологов, исследователей, геологов и тех редких туристов, кто намеренно ищет не комфорт, а приключение.

Это одно из тех мест в Ленобласти, где под ногами — не просто земля, а забытая часть человеческой истории, давшая начало подземному миру, который до сих пор не изучен полностью.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
