Подземное озеро, колонны и летучие мыши: что ждёт смельчаков в Танечкиной пещере близ Петербурга

Свое появление Танечкина пещера обязана не природе, а человеку. Здесь долгие годы добывали песчаник — так и образовались длинные штольни, пересекающиеся подземные галереи и мощные колонны, поддерживающие свод. Когда разработки прекратили, выработки постепенно превратились в настоящий подземный лабиринт.
Сегодня пещера частично обрушена, местами затоплена, её ходы запутаны и труднопроходимы. Входить без проводника опасно: сдвижки породы случаются и от резкого звука, и от перепада температур.
Колонны, залы и подземное озеро
Несмотря на опасность, Танечкина пещера производит сильное впечатление. Внутри — высокие колонники, вытесанные ещё во времена добычи песчаника, широкие залы и тёмные проходы. В глубине скрывается крупное подземное озеро, о существовании которого многие узнают только от спелеологов — увидеть его самостоятельно без подготовки почти нереально.
Из-за стабильной температуры и тишины пещера стала убежищем для летучих мышей — их тут действительно много. Специалисты говорят о нескольких десятках, местные легенды — о сотнях.
Сколько она тянется на самом деле
Официально протяжённость Танечкиной пещеры оценивают примерно в 7 километров. Но устная традиция упорно говорит о «сорока». На картах эти цифры не подтверждаются, но сама репутация пещеры — самой крупной и запутанной на Волхове — живёт уже десятки лет.
Почему сюда едут
Танечкина пещера — не место для прогулок. Но она давно стала точкой притяжения для спелеологов, исследователей, геологов и тех редких туристов, кто намеренно ищет не комфорт, а приключение.
Это одно из тех мест в Ленобласти, где под ногами — не просто земля, а забытая часть человеческой истории, давшая начало подземному миру, который до сих пор не изучен полностью.