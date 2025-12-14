Замки, которые никто не видел: два бетонных монстра, которые Финляндия спрятала в скалах России

На территории России сохранились всего два уникальных фортификационных объекта, созданных финскими войсками в период оккупации в годы Великой Отечественной войны (1942–1944 годы).

Эти сооружения, известные как «Вепсский замок» и «Замок Кархумяки», представляют собой впечатляющие скальные крепости, которые финны считали абсолютно неприступными.

Посещение этих “замков” оставляет сильное впечатление, поскольку “ничего подобного видеть не приходилось”.

Кархумяки: лабиринт в Карельской скале

Первым из этих оборонительных узлов, посещенным в 2022 году, стал «Замок Кархумяки», расположенный близ Медвежьегорска.

Его точнее называть узлом Кархумяки — это не просто крепость, а сложнейшая система круговой обороны, охватывающая группу высот. Это настоящий “город в скале”, поражающий своими масштабами.

Узел Кархумяки был ключевым элементом Масельской линии — долговременного оборонительного рубежа, приказанного строить командующим финской армией Густавом Маннергеймом в 1942 году.

Эта линия обороны должна была заменить позиции вдоль Беломоро-Балтийского канала. Узел Кархумяки, самый мощный участок обороны, включал выдолбленные в скалах пещеры, дзоты, казармы и целые лабиринты подземных переходов.

Однако этот неприступный бастион фактически не был использован по назначению. Уже в июне 1944 года советские войска освободили Медвежьегорск. Отступая, финны успели демонтировать часть оборудования и взорвать некоторые укрепления.

Сейчас можно попасть в одну из тоннельных казарм. Там есть “зачатки музея”, даже можно “по подземельям бродить в полном одиночестве”. Полнейшая темнота, нарушаемая лишь светом фонаря, придает осмотру особую остроту.

Более живописный холм, где находятся казармы, расположен в трех километрах от более известной туристической части крепости на горе Лысуха. На холме среди ягод и грибов можно внезапно обнаружить старые бронеколпаки.

Вдохновение от Филиной горы

Интерьеры Кархумяки, где бетонные помещения соединены коридорами, напоминают о Филиной горе в северном Приладожье. Там, также выдолбленный в скале, находился командный пункт финской армии с огромной площадью в 750 квадратных метров.

Сегодня Филина гора функционирует как популярный музей с экскурсиями.

Вепсский замок: Глаз росомахи над Свирью

Второе детище финской фортификации — «Вепсский замок», или «Глаз росомахи», находится на правом берегу Свири, в Подпорожском районе, у поселка Вознесенье.

Это место на 200 км ближе к Петербургу, но добраться сюда сложнее — необходима переправа на пароме.

Стратегическое расположение этого объекта неслучайно.

“С горы отличный обзор Свири и её фарватера. Случись форсировать реку — и противник попадал под прямой огонь”.

Укрепление было настолько мощным и хорошо продуманным, что считалось, будто форсирование Свири было “почти невозможной задачей”.

Внутри скалы финны выдолбили внушительное пространство, оборудовали вентиляцией и, предположительно, трофейным орудием Л-17.

Бесславное отступление и новое рождение

Как и Кархумяки, «Глаз росомахи» остался неиспользованным в бою. К лету 1944 года финская группировка оказалась под угрозой окружения, и крепость была оставлена без единого выстрела.

Именно это спасло укрепления от полного разрушения — советские войска взорвали лишь позицию, где стояла пушка.

В отличие от прошлых лет, территория вокруг Вепсского замка активно благоустраивается с 2023 года, с момента строительства рядом базы отдыха. Теперь это “ландшафтно-исторический комплекс”, где есть парковка, веревочный парк, музей и даже конференц-зал.

Несмотря на то что бетонные траншеи и ДОТы в скале остаются дикими, территория оборудована дорожками и скамейками.

“Называется это всё ландшафтно-исторический комплекс «Глаз росомахи»”, и, к радости посетителей, осмотр самой крепости остается бесплатным. Эти места, даже для тех, кто не увлекается фортификацией, настоятельно рекомендуются к посещению.