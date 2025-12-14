Обогнал не соседей, а сам план: цифровизация Петербурга ушла вперёд федеральных планов почти на 20%

Петербург продемонстрировал заметный прогресс в развитии электронных сервисов, обогнав средние показатели, установленные на общероссийском уровне. Как сообщил губернатор Александр Беглов, город почти на 20 процентов превышает федеральные нормативы по уровню внедрения цифровых решений. Он отметил, что это делает повседневную жизнь жителей города более удобной.

Три года назад в одной из популярных российских социальных сетей было запущено городское мини-приложение «Я здесь живу». Сейчас его аудитория достигла 520 тысяч уникальных пользователей. Это приложение предоставляет 16 различных функций: с их помощью можно как спланировать досуг, так и легко решать бытовые задачи.

Платформа устроена так, что те, кто указывает домашний адрес, получают информацию о событиях и новостях не только района, но и конкретного дома, благодаря использованию геолокации. Особое внимание уделено разделу, связанному с вопросами общедомового имущества. Разработчики планируют в дальнейшем внедрить элементы искусственного интеллекта и расширить доступ к сервису на другие площадки.

Для пожилых горожан действует отдельный раздел «Серебряный возраст». С его помощью можно подобрать кружки по интересам, найти полезную спортивную секцию или узнать о предстоящих мероприятиях недалеко от дома. Кроме того, сервис предоставляет сведения о государственном обеспечении, медицине и возможных привилегиях для старшего поколения.

Среди уникальных функций платформы — сервис «Блокада Ленинграда», связавший современные карты города с архивными данными о защитниках города в годы Великой Отечественной войны. Это позволяет проследить за историческими событиями, соотнося их с конкретными петербургскими адресами. Такая возможность приобрела особое значение для сохранения памяти.

Губернатор привёл следующие слова:

«Проект ‘Я здесь живу’ получил признание на федеральном уровне и стал победителем престижной премии ‘Цифровой ТОП’. Обсуждается внедрение петербургского опыта в других российских регионах».

В прошлом году власти города добавили в приложение новый сервис, ориентированный на родителей. Теперь можно узнать, в каком детском саду есть свободные места, подать заявление на зачисление или перевод ребёнка. Это решение значительно упростило процедуру для многих семей.