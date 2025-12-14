Городовой / Город / Какой пылесос брать хозяевам собак и кошек: ответ с неожиданной деталью, о которой забывают почти все
Какой пылесос брать хозяевам собак и кошек: ответ с неожиданной деталью, о которой забывают почти все

Опубликовано: 14 декабря 2025 14:42
www.legion-media.com
Какой пылесос брать хозяевам собак и кошек: ответ с неожиданной деталью, о которой забывают почти все
При выборе подобной техники рекомендуется учитывать мощность всасывания, оснащённость турбощёткой и наличие системы фильтрации.

Покупка пылесоса для владельцев домашних животных требует особого внимания к характеристикам устройства. Специалисты советуют обращать внимание на три основных параметра: сила втягивания пыли, наличие насадки с вращающимся валиком и степень фильтрации. Эти рекомендации помогут эффективно удалять шерсть и сохранить чистоту в доме.

Главный фактор — мощность втягивания пыли, её следует отличать от общего потребления электроэнергии. По мнению экспертов, для повседневной уборки достаточно мощности втягивания от 350 Вт, а если в доме ковры, мягкое покрытие или мебель, подойдут модели с показателем от 450 Вт. Именно мощность отвечающая за силу потока воздуха, определяет, насколько хорошо прибор справится с удалением шерсти.

Дополнительная насадка с турбощёткой позволяет значительно лучше убирать шерсть из сложных зон. Такая щётка быстро захватывает и наматывает шерсть, предотвращая засорение фильтра. Помимо этого, производительность прибора увеличивают манёвренность конструкции и разнообразие насадок.

Эксперты Tineco советуют выбирать пылесос, который легко может складываться под углом до 180° и оснащён поворотным элементом на 45° для удобной уборки под мебелью и в узких местах. Достаточное количество насадок позволит справиться с разными поверхностями. Важно, чтобы устройство включало фильтрацию, задерживающую шерсть животных и устраняющую неприятные запахи.

Модели с фильтрами высокого класса HEPA (12–14 уровень) считаются лучшими для содержания чистого воздуха дома. Использование подобных фильтров особенно важно, если в квартире есть кошка или собака. Именно такой подход помогает держать помещение в порядке и снижает количество аллергенов.

Тихая работа прибора — ещё одно значимое свойство, так как шум техники часто пугает четвероногих домашних любимцев. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение более бесшумным моделям, чтобы животные чувствовали себя спокойнее.

  • Минимальная мощность втягивания для уборки — 350 Вт.
  • Для чистки ковров, мебели и постели — от 450 Вт.
  • Фильтры HEPA 12–14 класса повышают качество воздуха дома.
Юлия Аликова
