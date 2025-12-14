Проще, но не завтра: в России упростят оформление жилья с 2026 года

В январе 2026 года в России планируется упростить процесс оформления недвижимости благодаря изменениям в правилах применения материнского капитала. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. В его словах прозвучало:
«С нового года вступают в силу изменения в правилах использования материнского капитала для улучшения жилищных условий. Мы устраняем значительную бюрократическую преграду, которая годами осложняла жизнь тысячам семей».
Основное новшество заключается в отмене необходимости получения одобрения со стороны банка, если жилье приобретено при помощи ипотеки и находится в залоге у кредитной организации. Ранее, чтобы оформить недвижимость в общую собственность всех членов семьи, нужно было обязательно получить разрешение залогодержателя. Теперь такой шаг уже не потребуется.
Ранее семьи, которые использовали средства материнского капитала для покупки квартиры или дома, должны были оформлять доли на всех своих близких. Однако если жилье оформлялось в ипотеку, процедура усложнялась из-за связывающего разрешения банка. Новый порядок призван упростить эти действия для граждан.