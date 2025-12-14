Колдун или гений: загадка Якова Брюса, которому завидовал сам Петр I

История хранит множество имен, окутанных ореолом тайны и мистики.

Одно из таких — Яков Вилимович Брюс, сподвижник Петра Великого, чья фигура до сих пор вызывает споры: был ли он выдающимся ученым и дипломатом, или же — могущественным колдуном, влиявшим на судьбы России?

Слухи о его магических способностях, о превращениях в черного орла и владении тайной книгой, будоражат умы столетиями.

Сталин, собор и черный орел: легенда переломного момента

Одна из самых интригующих историй связана с распоряжением Иосифа Сталина о сносе Храма Василия Блаженного. Перед архитектором Щусевым, ходатайствовавшим за святыню, предстала мрачная перспектива — уничтожение уникального памятника архитектуры.

Однако, по городским легендам, всё изменилось в один миг.

“Сталин с хмурым лицом подошел к окну, отдернул плотные шторы и вдруг замер — за окном была огромная птица, черный орел”.

Этот загадочный образ, появившийся в переломный для страны момент, якобы произвел такое впечатление, что документ о сносе храма так и не был подписан.

“Темные силы” и таинственные птицы

Именно так гласит одна из московских городских легенд, где черный орел, появлявшийся в судьбоносные для страны моменты, ассоциируется с потусторонними силами.

“Говорили, что в птицу мог оборачиваться знаменитый чародей XVIII века Яков Вилимович Брюс”.

Этот приближенный к Петру Алексеевичу человек был не только ученым, дипломатом и военачальником, но, по слухам, и могущественным магом.

В времена, когда научное знание было ограничено, а люди искали ответы на сложные вопросы, магия и эзотерика привлекали внимание.

“Были наши предки глубоко верующими православными людьми, но… искушение было велико”.

Желание решить проблемы с помощью “таинственных сил” было велико, особенно среди “сильных мира сего”. История полна рассказов о ворожеях, чародеях и знахарках, чьи имена порой канули в Лету, но чьи заклинания и зелья продолжали жить в преданиях.

Колдун из “Немецкой слободы”: становление Якова Брюса

Яков Брюс, потомок знатного шотландского рода, прибыл в Россию в 1647 году. Его отец, Виллим Брюс, поступил на военную службу и поселился в “Немецкой слободе”.

Яков, родившийся в 1669 году, всего на несколько лет старше царевича Петра, был записан в его потешные войска.

Под командованием Василия Голицына, фаворита царевны Софьи, Яков участвовал в военных походах, получил поместье и капитал. Когда же Петр Алексеевич искал убежища от сестры, Брюс был рядом с государем.

Это стало началом их тесной связи. Петр, будучи “до знаний жадный, к свершениям устремленный”, благоволил к иностранцам. В 1697 году Яков Брюс отправился с молодым царем в Европу, где изучал математику у английских преподавателей.

Параллельно его привлекали “науки, которые были загадочными и необъяснимыми”.

“Нептуново общество” и тайная книга

Брюс страстно собирал старинные манускрипты, трактаты о философском камне, “живой” воде, заговорах и волшебстве.

Несмотря на то, что открыто демонстрировать такой интерес на Руси было рискованно из-за гонений на чародеев, легенды утверждают, что Брюс достиг в магических искусствах определенных успехов, которыми пользовался сам Петр Алексеевич.

В 1695 году в Москве была возведена Сухаревская башня, ставшая центром научной и мистической деятельности. В третьем ярусе башни располагалась “Школа математических и навигацких наук”. Но не только наукой ограничивались ее обитатели.

В той же башне заседало “Нептуново общество”, куда входили сам царь Петр, Лефорт, Меншиков и Яков Брюс. Этот кружок изучал магию, астрологию и “прочие подобные науки”. После смерти Лефорта, Брюс, как самый сведущий, возглавил общество.

Именно тогда за ним закрепилась репутация “опасного чернокнижника” как в Москве, так и позднее в Санкт-Петербурге.

Сам Брюс не скрывал своих способностей, заявляя, что владеет “книгой, открывающей все тайны мироздания”. По легенде, эта “книженция” была замурована им в стене Сухаревой башни.

Крепостные Брюса с ужасом рассказывали:

“Барин наш, Господи, прости, может точно сказать, сколь оборотов сделает тележное колесо, прежде чем до города доедет”.

Его способность предвидеть будущее, обращать свинец в золото и превращаться в огромного орла, летящего куда вздумается, обрастала все новыми подробностями.

“Брюсов календарь” и военные достижения

Конечно, многие из этих “чудес” можно объяснить с научной точки зрения. Брюс действительно проводил химические опыты, изучал астрологию и астрономию. Он составил первый календарь Российской империи — “Брюсов календарь”.

В Северной войне он проявил себя как талантливый знаток артиллерийского искусства, изобретая новые пушки и боеприпасы. Петербург Брюс не любил, предпочитая первопрестольную Москву.

“И помру, а город не оставлю, — якобы говаривал Брюс. — Охранять будет город дух мой!”.

Несмотря на обвинения в казнокрадстве, за которые он, вместе с Меншиковым, попал в опалу в 1714 году, наказания не последовало.

В 1719-м Брюс возглавил Берг-коллегию, занимавшуюся рудным делом, и принял участие в упорядочивании денежной системы. В 1721 году он получил графское достоинство, участвовал в подготовке Ништадтского мирного договора.

После смерти Петра I Брюс был назначен верховным обер-маршалом, а при Екатерине I получил орден Александра Невского и вышел в отставку, затворившись в своей подмосковной усадьбе Глинки.

Московские отголоски и вечный страж

Даже после отставки слухи о его волшебстве не утихали. Рассказывали, что он превращал пруд в каток летом или что к его усадьбе ночью прилетал огненный дракон.

Правда это или вымысел, но Брюс владел шестью языками, имел уникальный “кабинет курьезных вещей”, часть которого пополнила Кунсткамеру.

Семья Брюсов оборвалась на племяннике Александра Романовиче, который назвал своего единственного сына Яковом в честь дяди. Остались лишь улицы и переулки, носящие его имя, и гимназия в Санкт-Петербурге.

В 1929 году останки Якова Брюса были найдены при рытье котлована в Москве.

В 1812 году, накануне вступления наполеоновских войск в Москву, на Сухаревке видели огромного орла, запутавшегося в веревке на шпиле Сухаревской башни. Этот странный знак истолковали как предзнаменование победы.

Связь Якова Брюса с черным орлом, которого видели и у Кремля, и над Сухаревкой, породила легенду о том, почему Сталин не подписал приказ о сносе Храма Василия Блаженного.

Случайность или же дух Якова Брюса, первого российского масона и, по слухам, чернокнижника, действительно хранит любимый им город? Вопрос остается открытым.