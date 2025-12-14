Городовой / Город / Гонконгский «супергрипп» добрался до России: вызывает пневмонию и даже отит
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Раф вместо чифира и гирлянда на месте колючей проволоки: как теперь будут выглядеть Кресты Общество
Два моста — один новогодний дуэт: в каникулы Дворцовый и Троицкий устроят светомузыкальное шоу Город
Классический советский пышный омлет из столовой: как повторить рецепт, чтобы поднялся и не опадал Общество
Русский музей осиротел: в Петербурге ушла из жизни искусствовед Евгения Петрова Город
Храм, построенный к 300-летию Романовых, спрятан под Петербургом — и выглядит как деревянный терем Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Краеведение Эксклюзив Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Гонконгский «супергрипп» добрался до России: вызывает пневмонию и даже отит

Опубликовано: 14 декабря 2025 19:18
www.legion-media.com
Гонконгский «супергрипп» добрался до России: вызывает пневмонию и даже отит
Городовой ру

В Дагестане зарегистрировали два случая с летальным исходом.

В этом году в России наблюдается всплеск заболеваний, вызванных разновидностью вируса А (H3N2), которую также называют гонконгским гриппом. Врачи отмечают, что этот штамм способен вызвать сложные последствия для здоровья, включая воспаление лёгких, воспаление сердечной мышцы и болезни уха. Ключевой особенностью нынешней эпидемической ситуации стало то, что именно эта разновидность вируса превалирует в странах Дальнего Востока, Сибири, северо-западных и центральных регионах России.

Медики фиксируют, что в ряде республик, например, в Дагестане, уже отмечены летальные случаи среди заболевших данным видом гриппа — зарегистрировано две смерти. В 12 субъектах Федерации гонконгский вирус выявлен у большинства пациентов с острыми респираторными инфекциями и считается основным возбудителем. Специалисты обращают внимание на повышенный риск тяжелого течения заболевания для отдельных групп.

Вирусолог Светлана Протасова поясняет, что этот вид гриппа представляет особую опасность для маленьких детей, женщин в период беременности, а также пожилых людей.

«Наиболее опасен гонконгский грипп для детей, особенно до пяти лет, и пожилых людей старше 65 лет, поскольку провоцирует обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Также он опасен для беременных женщин из-за риска для матери и плода и людей с хроническими заболеваниями (диабетом, астмой, заболеваниями почек и сердца)» — сообщила Светлана Протасова.

Руководитель федеральной службы, отвечающей за санитарный контроль, Анна Попова сообщила, что в Санкт-Петербурге ситуация близка к признанию эпидемической. В настоящее время случаи превышения порога по заболеванию гриппом зафиксированы уже в семнадцати регионах страны. Отмечается, что большая часть населения прошла вакцинацию, а основным возбудителем остаётся описанный выше штамм вируса.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью