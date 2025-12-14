Когда пожар утих, началось другое пекло: директору Правобережного рынка в Петербурге предъявили обвинение

В Санкт-Петербурге началось расследование после трагедии на Правобережном рынке, где в результате пожара погибла женщина. Директору этого рынка предъявлено официальное обвинение. По сообщению следственного управления города, возбуждена статья о предоставлении небезопасных услуг, которые по неосторожности привели к гибели человека.
Согласно версии следствия, на этом рынке арендовали помещения, игнорируя требования пожарной безопасности. Возгорание произошло 10 декабря. После того, как пожар был потушен, на месте обнаружили тело женщины, ещё двоих мужчин доставили в больницу.
Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения для директора рынка. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Причины сильного пожара ещё уточняются компетентными органами.