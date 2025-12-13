Петербург продрог до рекорда: минувшая ночь — самая холодная с начала зимы

В ночь с пятницы на субботу температура в Санкт-Петербурге опустилась до отметки -7,0 градуса. Этот показатель стал самым низким для нынешнего осенне-зимнего периода. До этого самыми холодными сутками считались 19 ноября и 12 декабря с температурой -5,1 градуса.
В Ленинградской области наиболее сильные морозы зафиксировали в городе Лодейное Поле, где столбики термометров показали -9,4 градуса. Об этом сообщил Михаил Леус, представляющий центр погоды "Фобос".
Синоптик отметил:
«Предстоящей ночью температура в Северной столице опустится ещё ниже, и лидирующая строчка среди наиболее морозных дней сезона вновь обновится».
Уже с понедельника ожидается смягчение погодных условий.