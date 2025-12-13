Городовой / Город / Петербург продрог до рекорда: минувшая ночь — самая холодная с начала зимы
Петербург продрог до рекорда: минувшая ночь — самая холодная с начала зимы

Опубликовано: 13 декабря 2025 10:32
Температура воздуха опустилась до отметки минус 7 градусов.

В ночь с пятницы на субботу температура в Санкт-Петербурге опустилась до отметки -7,0 градуса. Этот показатель стал самым низким для нынешнего осенне-зимнего периода. До этого самыми холодными сутками считались 19 ноября и 12 декабря с температурой -5,1 градуса.

В Ленинградской области наиболее сильные морозы зафиксировали в городе Лодейное Поле, где столбики термометров показали -9,4 градуса. Об этом сообщил Михаил Леус, представляющий центр погоды "Фобос".

Синоптик отметил:

«Предстоящей ночью температура в Северной столице опустится ещё ниже, и лидирующая строчка среди наиболее морозных дней сезона вновь обновится».

Уже с понедельника ожидается смягчение погодных условий.

Автор:
Юлия Аликова
Город
