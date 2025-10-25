Тысячи тонн на рельсах: сколько на самом деле весит поезд — цифра заставляет начать считать в уме

Кажется, что поезд — это просто длинная железная змея, но на деле он весит, как несколько небоскрёбов. Средний пассажирский состав тянет на 1235 тонн — это локомотив (135 т) и 20 вагонов по 55 тонн каждый.
А вот грузовые поезда — настоящие монстры. Один состав из 70 гружёных вагонов может весить до 5000 тонн, а тяжеловесные — все восемь-девять тысяч.
Для сравнения: только один тепловоз ТЭП70БС весит 135 тонн, электровоз ВЛ10 — 184, а трёхсекционный «Ермак» — целых 300 тонн.
Порожний полувагон — 24 тонны, гружёный — уже под 100. Цистерна для топлива — 85, крытый вагон — около 95. Так что если на переезде машет машинист — лучше подождать. Даже на скорости в 30 км/ч такая махина не прощает ошибок.