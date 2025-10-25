Городовой / Общество / Крылья ободранные, но каждый день кто-то трется возле них: особенность грифонов Банковского моста
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тысячи тонн на рельсах: сколько на самом деле весит поезд — цифра заставляет начать считать в уме Общество
Подарок петербуржцам под елочку: «Гарри Поттер» возвращается в кино — все восемь фильмов Общество
Кольский полуостров однажды мог кануть в лету: всему виной один матрос Общество
Парк «Краснодар» — главная изюминка города: но что еще в городе впечатлит искушенных петербуржцев? Общество
Единственная уцелевшая уточка и другие редкости: диковинные экспонаты Музея фонтанного дела в Петергофе Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт

Крылья ободранные, но каждый день кто-то трется возле них: особенность грифонов Банковского моста

Опубликовано: 25 октября 2025 18:00
Банковский мост
Крылья ободранные, но каждый день кто-то трется возле них: особенность грифонов Банковского моста
Фото: Городовой.ру

Любимая локация многих местных.

Банковский мост — одна из самых узнаваемых переправ Петербурга, в пяти минутах от Невского. Но за его парадным блеском стоит немало интересных деталей, о которых знают не все.

Во-первых, мост — пешеходный и цепной, редкость для города. Когда его открыли в 1826 году, по новой переправе сразу прошло девять тысяч человек. Инженер Треттер и скульптор Соколов создали конструкцию, выдержавшую почти два века и несколько реставраций.

Во-вторых, решётка моста моложе оригинала на 125 лет — ту, что видим сегодня, отлили лишь в 1952-м по старым чертежам.

Главное украшение — четыре крылатых льва, которых чаще называют грифонами. Их чугунные тела венчают медные крылья, покрытые настоящим сусальным золотом. Именно за него мост не раз страдал от вандалов: в 1980-х воры пытались соскоблить позолоту и даже украли два фонарных колпака, рассказывает Денис Удовик в блоге «Открытый город».

Название мост получил от Государственного ассигнационного банка, некогда стоявшего рядом. Сейчас в этих стенах — Экономический университет, но грифоны всё так же охраняют переправу, сверкая крыльями на солнце и напоминая: Петербург — это не только гранит и туман, но и немного волшебства.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще