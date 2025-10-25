Крылья ободранные, но каждый день кто-то трется возле них: особенность грифонов Банковского моста

Банковский мост — одна из самых узнаваемых переправ Петербурга, в пяти минутах от Невского. Но за его парадным блеском стоит немало интересных деталей, о которых знают не все.
Во-первых, мост — пешеходный и цепной, редкость для города. Когда его открыли в 1826 году, по новой переправе сразу прошло девять тысяч человек. Инженер Треттер и скульптор Соколов создали конструкцию, выдержавшую почти два века и несколько реставраций.
Во-вторых, решётка моста моложе оригинала на 125 лет — ту, что видим сегодня, отлили лишь в 1952-м по старым чертежам.
Главное украшение — четыре крылатых льва, которых чаще называют грифонами. Их чугунные тела венчают медные крылья, покрытые настоящим сусальным золотом. Именно за него мост не раз страдал от вандалов: в 1980-х воры пытались соскоблить позолоту и даже украли два фонарных колпака, рассказывает Денис Удовик в блоге «Открытый город».
Название мост получил от Государственного ассигнационного банка, некогда стоявшего рядом. Сейчас в этих стенах — Экономический университет, но грифоны всё так же охраняют переправу, сверкая крыльями на солнце и напоминая: Петербург — это не только гранит и туман, но и немного волшебства.