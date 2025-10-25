Кольский полуостров однажды мог кануть в лету: всему виной один матрос

11 сентября 1998 года в губе Гаджиево произошёл случай, от которого поседели высшие чины Северного флота. Девятнадцатилетний матрос-торпедист Александр Кузьминых почти захватил атомную подлодку «Вепрь».
Сначала он убил часового и ранил офицера, затем не стало еще шестерых сослуживцев. Забаррикадировавшись в торпедном отсеке, грозился взорвать боезапас. На борту — торпеды, ракеты и ядерное вооружение. Малейшая ошибка могла превратить Кольский полуостров в радиоактивную пустыню.
Кузьминых требовал пистолет, водку, шоколад и чёрную икру. Переговоры вели мать, брат и психолог — безуспешно. В результате штурма матроса не стало, версии разнятся до сих пор.
Погибли девять моряков, включая старшину Ильшата Хузина, героя из Набережных Челнов. Следствие выяснило: Кузьминых с детства состоял на учёте в психдиспансере, но всё равно прошёл комиссию.