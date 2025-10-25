Городовой / Общество / Кольский полуостров однажды мог кануть в лету: всему виной один матрос
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм История и культура Санкт-Петербурга
Общество

Кольский полуостров однажды мог кануть в лету: всему виной один матрос

Опубликовано: 25 октября 2025 18:30
Кольский полуостров
Кольский полуостров однажды мог кануть в лету: всему виной один матрос
Фото: Городовой.ру

Едва не стало трагическим событием, но хвала тем, кто остановил мужчину.

11 сентября 1998 года в губе Гаджиево произошёл случай, от которого поседели высшие чины Северного флота. Девятнадцатилетний матрос-торпедист Александр Кузьминых почти захватил атомную подлодку «Вепрь».

Сначала он убил часового и ранил офицера, затем не стало еще шестерых сослуживцев. Забаррикадировавшись в торпедном отсеке, грозился взорвать боезапас. На борту — торпеды, ракеты и ядерное вооружение. Малейшая ошибка могла превратить Кольский полуостров в радиоактивную пустыню.

Кузьминых требовал пистолет, водку, шоколад и чёрную икру. Переговоры вели мать, брат и психолог — безуспешно. В результате штурма матроса не стало, версии разнятся до сих пор.

Погибли девять моряков, включая старшину Ильшата Хузина, героя из Набережных Челнов. Следствие выяснило: Кузьминых с детства состоял на учёте в психдиспансере, но всё равно прошёл комиссию.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
