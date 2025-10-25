Городовой / Общество / «Не всякий борщ полезен»: биолог объяснила, когда любимый суп лечит, а когда калечит
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тысячи тонн на рельсах: сколько на самом деле весит поезд — цифра заставляет начать считать в уме Общество
Подарок петербуржцам под елочку: «Гарри Поттер» возвращается в кино — все восемь фильмов Общество
Кольский полуостров однажды мог кануть в лету: всему виной один матрос Общество
Крылья ободранные, но каждый день кто-то трется возле них: особенность грифонов Банковского моста Общество
Парк «Краснодар» — главная изюминка города: но что еще в городе впечатлит искушенных петербуржцев? Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт

«Не всякий борщ полезен»: биолог объяснила, когда любимый суп лечит, а когда калечит

Опубликовано: 25 октября 2025 16:30
Борщ
«Не всякий борщ полезен»: биолог объяснила, когда любимый суп лечит, а когда калечит
Фото: Городовой.ру

Наш русский суп обладает и рядом минусов.

Борщ — символ домашнего уюта, витаминов и силы. Но, как выяснилось, не всё так просто. Биолог Ирина Лялина из ГУ просвещения напомнила: при определённых условиях даже классический борщ может стать врагом здоровью.

Главная опасность — в бульоне. Чем дольше варятся кости, тем больше в супе пуринов, которые превращаются в мочевую кислоту. Для людей с гастритом, язвой, подагрой и проблемами сердца это прямое противопоказание.

При долгой варке в отвар переходят тяжёлые металлы и токсины, а жирные бульоны перегружают сосуды. Зажарка на масле может вызвать изжогу, а овощи, сваренные «в спешке», выделяют нитраты, вредные при гипертонии и сердечных нарушениях.

Щавелевый борщ тоже не для всех — при подагре он противопоказан. А избыток соли делает суп опасным для сердечников, пишет НСН.

Но есть и обратная сторона. Когда борщ приготовлен грамотно, он становится буквально идеальным сбалансированным блюдом. В нём есть белки, углеводы и жиры в правильной пропорции, витамины С, К, группы В, фолиевая кислота, органические кислоты и минералы. Мясной бульон питает и укрепляет сосуды, овощи действуют как мягкий детокс — свёкла, капуста и морковь помогают вывести токсины и нитраты, а сочетание томатов и зелени улучшает пищеварение.

Борщ активизирует обмен веществ, снижает вязкость крови, поддерживает сердце и надолго насыщает. Низкокалорийный овощной вариант даже помогает худеть, оставаясь при этом полноценным горячим блюдом, передает Роспотребнадзор.

И главный секрет: ложка сметаны — не только ради вкуса. Она нейтрализует лишнюю кислоту и защищает желудок.

Вывод прост — борщ может быть как лекарством, так и испытанием для организма. Всё зависит от того, что в кастрюле и сколько часов оно там бурлит.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще