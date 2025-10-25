«Не всякий борщ полезен»: биолог объяснила, когда любимый суп лечит, а когда калечит

Новости по теме

Соль за десять рублей и соль за тысячу: стоит ли петербуржцам переплачивать за гималайскую

«Не надо варить 12 часов»: может ли куриный бульон навредить здоровью

3 совета для детей и взрослых: Продеус из «Жить здорово!» дал советы, как оставаться здоровым всю осень

Соло-путешествия: куда едут одинокие туристы на новогодние праздники и почему Петербург конкурирует с Парижем

«Польза очень относительна»: как загорать в солярии, чтобы не навредить здоровью

