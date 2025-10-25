«Не всякий борщ полезен»: биолог объяснила, когда любимый суп лечит, а когда калечит

Борщ — символ домашнего уюта, витаминов и силы. Но, как выяснилось, не всё так просто. Биолог Ирина Лялина из ГУ просвещения напомнила: при определённых условиях даже классический борщ может стать врагом здоровью.
Главная опасность — в бульоне. Чем дольше варятся кости, тем больше в супе пуринов, которые превращаются в мочевую кислоту. Для людей с гастритом, язвой, подагрой и проблемами сердца это прямое противопоказание.
При долгой варке в отвар переходят тяжёлые металлы и токсины, а жирные бульоны перегружают сосуды. Зажарка на масле может вызвать изжогу, а овощи, сваренные «в спешке», выделяют нитраты, вредные при гипертонии и сердечных нарушениях.
Щавелевый борщ тоже не для всех — при подагре он противопоказан. А избыток соли делает суп опасным для сердечников, пишет НСН.
Но есть и обратная сторона. Когда борщ приготовлен грамотно, он становится буквально идеальным сбалансированным блюдом. В нём есть белки, углеводы и жиры в правильной пропорции, витамины С, К, группы В, фолиевая кислота, органические кислоты и минералы. Мясной бульон питает и укрепляет сосуды, овощи действуют как мягкий детокс — свёкла, капуста и морковь помогают вывести токсины и нитраты, а сочетание томатов и зелени улучшает пищеварение.
Борщ активизирует обмен веществ, снижает вязкость крови, поддерживает сердце и надолго насыщает. Низкокалорийный овощной вариант даже помогает худеть, оставаясь при этом полноценным горячим блюдом, передает Роспотребнадзор.
И главный секрет: ложка сметаны — не только ради вкуса. Она нейтрализует лишнюю кислоту и защищает желудок.
Вывод прост — борщ может быть как лекарством, так и испытанием для организма. Всё зависит от того, что в кастрюле и сколько часов оно там бурлит.