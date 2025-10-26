Городовой / Общество / Начнут раньше, закончат позже: россиян хотят усадить за парты с шести лет
Начнут раньше, закончат позже: россиян хотят усадить за парты с шести лет

Опубликовано: 26 октября 2025 10:30
школьники
Начнут раньше, закончат позже: россиян хотят усадить за парты с шести лет
Фото: Городовой.ру

Вот как это объясняет известный академик.

В стране снова заговорили о реформе школы — теперь предлагают добавить ещё один год. Но не выпускной, а начальный: детей хотят отправлять учиться с шести лет.

Идею озвучил академик РАО Владислав Гриб в беседе с РГ. По его словам, Россия отстаёт от большинства развитых стран, где дети учатся по 12 лет. В США, Японии и Китае школьники начинают с шести, а где-то и с пяти — и уже в пятом классе изучают искусственный интеллект.

Гриб считает, что объём знаний растёт, а школьная программа трещит по швам. «Учителя жалуются на перегруз, но дисциплин становится только больше. Многие дети и так учатся с пяти лет — в кружках, с репетиторами. Школа должна это структурировать», — пояснил он.

Идея проста: сделать нулевой класс официальным, чтобы все дети, а не только из крупных городов, получили одинаковый старт. Но впереди — дискуссии, переработка программ и новые расходы.

Главный аргумент сторонников — без сильной школы не будет сильного вуза. Противники отвечают: детям и так тяжело, зачем лишать их ещё одного года детства.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
