Начнут раньше, закончат позже: россиян хотят усадить за парты с шести лет

Новости по теме

«Не просто чтение и счет»: что давали детям церковно-приходские школы

Перейти

Нейросети и домашняя работа: в Минпросвещения объяснили, нужно ли заниматься детям не только в школе

Перейти

«Учителям надо разгрузить детей»: как выбрать рюкзак для школы

Перейти

Раньше строили самолеты, а теперь научат детей «Высшему пилотажу»: новая школа в Гатчине обеспечит будущее воспитанникам

Перейти

Возвращение к корням: всё о школе «Шамир», первой еврейской школе новой России

Перейти