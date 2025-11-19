«Сумасшедший корабль» на Невском: чем запомнилось 19 ноября в истории Петербурга

Слухи, легенды и реальность одного дня.

Девятнадцатое ноября — дата, которая в разные годы была отмечена в истории Санкт-Петербурга как знаковыми событиями, так и трагическими происшествиями.

От рождения выдающегося учёного до грозного наводнения, от внезапной кончины императора до рождения арт-пространства и запуска скоростного поезда — этот день оставил неизгладимый след в летописи города.

1711: рождение гения

19 ноября 1711 года в Архангельской губернии на свет появился Михаил Васильевич Ломоносов — человек, чьё имя навсегда вписано в историю российской науки.

Его вклад в химию, физику, астрономию и литературу невозможно переоценить.

1824: самое страшное наводнение и его литературное отражение

19 ноября 1824 года Санкт-Петербург пережил самое крупное в своей истории наводнение. Уровень воды в Неве поднялся более чем на четыре метра выше ординара.

Реки и каналы города слились воедино, а ураганный ветер и яростные волны сметали всё на своём пути. Это катастрофическое событие нашло своё отражение в бессмертной поэме Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник»:

«Осада! Приступ! Злые волны, Как воры лезут в окна. Челны С разбега стекла бьют кормой»…

1825: начало конца империи

Напротив, 19 ноября 1825 года ознаменовалось кончиной императора Александра I в Таганроге. Эта внезапная смерть породила множество слухов и породила почву для последующего восстания декабристов.

«Скоропостижная смерть императора породила в народе массу слухов», — отмечает источник, приводя множество мнений, возникших после кончины.

Одна из легенд гласила, что государь, измученный угрызениями совести, инсценировал свою смерть и начал отшельническую жизнь под именем старца Фёдора Кузьмича.

1919: «Сумасшедший корабль» и театральные премьеры

19 ноября 1919 года, по инициативе Алексея Максимовича Горького, в Петрограде был открыт Дом Искусств, или ДИСК. Это здание на Невском проспекте, 15, с богатой историей, в разные времена принимало выдающихся личностей.

После революции писатели, поселившиеся здесь, стали называть дом «сумасшедшим кораблем». Среди его обитателей были Грин, Зощенко, Гумилёв, Мандельштам.

«Братская писательская коммуна в Доме Искусств завершила свою активную деятельность после того, как в 1923 году Максим Горький уехал за границу», — сообщают источники.

1933: Новый театр

19 ноября 1933 года на Невском проспекте, 20, в доме бывшей Голландской церкви, открылся «Новый театр». Первым спектаклем стала постановка Александра Островского «Бешеные деньги».

«С 1953 года это был Ленинградский театр имени Ленсовета, а с 1992 года — Академический открытый театр», — уточняется в истории.

Здесь играли такие звёзды, как Алиса Фрейндлих, Михаил Боярский и многие другие.