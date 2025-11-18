Когда хищник выходит на «охоту»: в Лензоо показали редкие кадры пятнистой генеты

В Ленинградском зоопарке пятнистая генета по кличке Алиса выбралась на свет во время охоты за любимым угощением. Необычное поведение заметили сотрудники и поделились в социальной сети зоопарка.
Посетители наблюдали, как животное показалось на глаза, не пугаясь сильного света, ради кусочка свежего цыпленка.
Генеты относятся к ночным хищникам и выходят из укрытия главным образом после наступления темноты. Из-за этого обычно их сложно увидеть наяву, чаще всего удаётся лишь запечатлеть на фото.
В этот раз, привлечённая запахом угощения, Алиса ловко пробралась сквозь листья и ветки.
Добычу хищница схватила зубами и сразу же отправилась в укромное место, чтобы спокойно поесть. Благодаря этому удалось понаблюдать за редким хищником, который большую часть времени проводит вдали от посторонних глаз.
Представители зоопарка рассказали, что подобные случаи случаются крайне редко, ведь генеты обычно избегают контактов.
Ранее сотрудники поделились сведениями о другом интересном жителе — крокодиле Тотоше. В зоопарке обещают и дальше рассказывать о повадках необычных животных.