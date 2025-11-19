Столики, освещение, вентиляция и розетки: РЖД показали вагоны с расширенными спальными местами

На выставке-форуме «Транспорт России» в Москве представлены вагоны РЖД нового поколения с усовершенствованной планировкой спальных мест, сообщает РБК.
Важным элементом экспозиции стал макет вагона плацкартного типа габарита Т, где спальные места стали длиннее и шире привычных.
Основным изменением стало большее количество посадочных мест: теперь их 58, что на четыре больше, чем прежде. Размер спальных мест увеличен — поперечные полки стали длиннее на 14 см и шире на 3 см, а боковые — длиннее на 10 см и шире на 4 см.
Для каждого места предусмотрены шторы, а также у пассажиров верхних и нижних полок теперь есть собственные столики, индивидуальное освещение, вентиляционные отверстия и розетки.
В новом вагоне оборудованы две санитарные комнаты и отдельная душевая кабина, что должно повысить уровень комфорта при дальних поездках. В данный момент завершается подготовка технической документации для вагона этой модели.
После выпуска образца и получения необходимых сертификатов начнётся эксплуатация вагонов на регулярных маршрутах.
Ранее сообщалось, что в период с 26 декабря по 12 января компания назначила свыше 700 дополнительных рейсов по направлениям с высокой загрузкой. Это решение принято для обеспечения перевозок в период новогодних праздников.