Городовой / Город / Столики, освещение, вентиляция и розетки: РЖД показали вагоны с расширенными спальными местами
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Неожиданный поворот: Набиуллина признала — в охоте на мошенников Центробанк зашёл слишком далеко Город
«Можно еще стоимость парковки поднять»: Петербург обогнал Осло и Ричмонд в рейтинге богатейших городов, но горожане не рады Город
Минус на термометре — плюс в чеке: в Петербурге зимняя «переобувка» подорожала на 20% Город
Тайный язык рельсов: как «Тупейцы» и «Кнуты» управляют стальной магистралью Общество
«Сумасшедший корабль» на Невском: чем запомнилось 19 ноября в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Столики, освещение, вентиляция и розетки: РЖД показали вагоны с расширенными спальными местами

Опубликовано: 19 ноября 2025 09:00
Столики, освещение, вентиляция и розетки: РЖД показали вагоны с расширенными спальными местами
Столики, освещение, вентиляция и розетки: РЖД показали вагоны с расширенными спальными местами
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

В настоящее время специалисты находятся на этапе завершения конструкторской документации.

На выставке-форуме «Транспорт России» в Москве представлены вагоны РЖД нового поколения с усовершенствованной планировкой спальных мест, сообщает РБК.

Важным элементом экспозиции стал макет вагона плацкартного типа габарита Т, где спальные места стали длиннее и шире привычных.

Основным изменением стало большее количество посадочных мест: теперь их 58, что на четыре больше, чем прежде. Размер спальных мест увеличен — поперечные полки стали длиннее на 14 см и шире на 3 см, а боковые — длиннее на 10 см и шире на 4 см.

Для каждого места предусмотрены шторы, а также у пассажиров верхних и нижних полок теперь есть собственные столики, индивидуальное освещение, вентиляционные отверстия и розетки.

В новом вагоне оборудованы две санитарные комнаты и отдельная душевая кабина, что должно повысить уровень комфорта при дальних поездках. В данный момент завершается подготовка технической документации для вагона этой модели.

После выпуска образца и получения необходимых сертификатов начнётся эксплуатация вагонов на регулярных маршрутах.

Ранее сообщалось, что в период с 26 декабря по 12 января компания назначила свыше 700 дополнительных рейсов по направлениям с высокой загрузкой. Это решение принято для обеспечения перевозок в период новогодних праздников.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью