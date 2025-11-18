Дорожают, но лучше не становятся: половина пельменей на проверке в Петербурге не дотянули до ГОСТа

В течение года средняя стоимость пельменей увеличилась на 20 процентов.

Половина пельменей, продающихся в Санкт-Петербурге, не отвечает требованиям государственного стандарта. Такой вывод сделала общественная организация «Общественный контроль» на основании экспертной проверки.

Ключевым поводом для проверки стали изменения состава начинки, а также неверная информация на упаковках некоторых брендов. Часто используется сырьё, отсутствующее в перечне допустимых по ГОСТ, а также снижается масса начинки в продукте.

В процессе исследования обнаружилось, что часть производителей маркирует полуфабрикаты знаком качества, хотя выпускают их по иным стандартам.

За последний год средняя цена на пельмени увеличилась на 20 %. Ранее производителям предложили руководствоваться стандартом, в котором содержится требование: масса начинки должна составлять не менее 50 % от общего веса изделия.

Часть компаний поддержала это правило и стала заниматься премиальным сегментом, остальные остались в бюджетном секторе без соблюдения ГОСТ.

Согласно результатам экспертизы, все участники рынка, следовавшие государственному стандарту, полностью выполнили норму по количеству начинки. Все проверенные образцы также соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям.

Однако четыре образца не совпали по информации о составе фарша с тем, что было заявлено на этикетках.

В пельменях «Домашние» от торговой марки «Мираторг» — эксперты нашли крахмал, который производитель не указал в составе.

Председатель организации «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий отметил, что применение крахмала помогает удешевить производство, делая такие продукты более доступными для покупателей с ограниченным бюджетом. Он пояснил:

Обман состоит не столько в использовании крахмала, сколько в том, что его наличие не было отражено на упаковке, а маркировка «ГОСТ» не была заменена на «ТУ».

При производстве по техническим условиям крахмал разрешён, но это должно быть честно указано на этикетке.

Сотрудники Роспотребнадзора сообщили, что если в еде используется очищенный крахмал, это ведёт к риску повышенного уровня инсулина. С подобным состоянием связывают некоторые сердечно-сосудистые и гормональные нарушения, а также проблемы со зрением.

При термической обработке крахмала возможно появление опасных соединений, увеличивающих вероятность возникновения раковых клеток.

Специалисты советуют избегать употребления крахмала вместе с белковыми блюдами.

Ещё больше вопросов вызвали пельмени «Домашние» под маркой «А. Н. Герасименко» — здесь обнаружены и крахмал, и целлюлоза, хотя наличие этих компонентов нигде не было отмечено.

Масса начинки в этом образце составила всего 45,6%, тогда как минимальный уровень по ГОСТ для такого названия должен быть выше, несмотря на то что формально товар произведён по техническим условиям.

В этой продукции оказалось значительно меньше белка — 9,94%, тогда как на упаковке указано 15%. Также на этикетке присутствовало обозначение «фермерское хозяйство», что, по словам Вишневецкого, вводит покупателя в заблуждение.

Эксперты обратили внимание на надпись «Мясо категории А», присутствующую в том же образце. По словам Вишневецкого, «Законодательство не предусматривает буквенных обозначений категорий мяса, применяется система от I до V».

Кроме того, по стандарту доля мяса в подобных полуфабрикатах должна превышать 80%, однако фактически начинки оказалось менее 50%.

Далее эксперты изучили пельмени «Домашние» категории B. В этом образце обнаружили использование субпродуктов, что запрещено государственным стандартом для данной группы продукции. Следующий случай — пельмени «Сибирские» марки «VLADBEEF», где эксперты нашли целлюлозу и камедь.

Список товаров, не соответствующих стандарту, замыкают пельмени «Сибирские» торговой марки «Хозяин Алтая». Вместо установленного количества начинки (50 %) в них оказалось только 35 %.

Ранее сообщалось о предложении депутатов ограничить розничные наценки на продукты не выше 15 %.