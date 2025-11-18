Лёд — к травмам и деньгам: поскользнувшейся на гололёде юной петербурженке выплатят 100 тысяч рублей

Прокуратура района Калининского в Санкт-Петербурге рассмотрела обращение местной жительницы, у которой пострадала несовершеннолетняя дочь. Инцидент произошёл в начале 2025 года у дома на улице Демьяна Бедного.
Девушка поскользнулась на скользкой поверхности и упала, в результате чего получила ушибы.
В ходе проверки выяснилось, что травма подростка стала следствием недостаточной очистки дворовой территории, за которую отвечало городское жилищное агентство этого района.
Надзорное ведомство предъявило организации требование о выплате пострадавшей денежной компенсации.
По решению суда учреждение обязали выплатить 100 тысяч рублей в счёт морального вреда.
Ранее сообщалось о другом несчастном случае с участием ребёнка — девочка упала в Матисов канал.