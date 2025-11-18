Городовой / Город / Лёд — к травмам и деньгам: поскользнувшейся на гололёде юной петербурженке выплатят 100 тысяч рублей
Лёд — к травмам и деньгам: поскользнувшейся на гололёде юной петербурженке выплатят 100 тысяч рублей

Опубликовано: 18 ноября 2025 12:18
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Подросток получил ушибы разных частей тела после падения.

Прокуратура района Калининского в Санкт-Петербурге рассмотрела обращение местной жительницы, у которой пострадала несовершеннолетняя дочь. Инцидент произошёл в начале 2025 года у дома на улице Демьяна Бедного.

Девушка поскользнулась на скользкой поверхности и упала, в результате чего получила ушибы.

В ходе проверки выяснилось, что травма подростка стала следствием недостаточной очистки дворовой территории, за которую отвечало городское жилищное агентство этого района.

Надзорное ведомство предъявило организации требование о выплате пострадавшей денежной компенсации.

По решению суда учреждение обязали выплатить 100 тысяч рублей в счёт морального вреда.

Ранее сообщалось о другом несчастном случае с участием ребёнка — девочка упала в Матисов канал.

Автор:
Юлия Аликова
