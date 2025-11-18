Глоток риска вместо укола: россияне сметают сомнительный «недоОземпик» в таблетках

За последний год спрос на препараты для снижения веса увеличился в тысячи раз.

В России наблюдается стремительный рост интереса к средствам для снижения веса, однако такие тенденции могут привести к серьёзным последствиям для общества и здоровья населения.

В течение последнего года объёмы продаж биологически активных добавок, предназначенных для избавления от лишних килограммов, увеличились более чем в 2 500 раз.

Особую популярность приобрели препараты, которые представляют собой аналоги широко известного лекарства, хотя их качество и безопасность вызывают вопросы.

Примерно каждая десятая покупка в аптеках связана с подобными средствами, но наиболее активные продажи происходят через электронные площадки, сообщает телеграм-канал Baza.

Особенно востребован препарат, изначально разработанный для борьбы с сахарным диабетом. За год официальные продажи этого лекарства увеличились в пять раз. Однако больше всего вырос интерес к многочисленным подделкам, реализуемым через интернет — эти псевдоаналоги приобретают в 2,5 раз чаще, чем ранее.

Эксперты организации «Платформа ОФД» отмечают, что росту продаж способствует активное продвижение таких добавок и массовое увлечение здоровым образом жизни.

В то же время массовое обращение к сомнительным препаратам создает риски для здоровья потребителей. Акцент на быстрой и лёгкой потере веса зачастую приводит к недостаточно взвешенным решениям.

Специалисты подчеркивают, что даже изначальное лекарство для диабетиков нередко вызывает неприятные побочные реакции у 15-20 процентов пациентов: среди них встречаются рвота, боли в животе, тошнота и понос.

Могут случиться и серьёзные осложнения, такие как воспаление поджелудочной железы, закупорка кишечника, воспаление желчного пузыря или даже ухудшение зрения. Эти последствия могут быть крайне опасны.

Особое беспокойство вызывает отсутствие контроля над оборотом препаратов-двойников, продающихся без рецепта.

Исследования Роскачества выявили свыше 400 видов добавок с запрещёнными компонентами, включая растения, находящиеся под строгим запретом. Кроме того, порядка 60 тысяч видов товаров предлагаются без подтверждающих документов о разрешении к продаже.

Медики настойчиво рекомендуют использовать препараты для снижения веса только по указанию врачей и под наблюдением медицинских специалистов. Применение случайных средств из интернета может иметь необратимые последствия для организма.

