Ваше лицо — пропуск в вагон: РЖД запускают посадку по биометрии
Ваше лицо — пропуск в вагон: РЖД запускают посадку по биометрии

Опубликовано: 18 ноября 2025 11:32
На линиях скоростного движения между Москвой, Иваново и Нижним Новгородом внедрят новую технологию.

РЖД объявили о планах внедрить систему биометрической идентификации при посадке в поезда.

Заместитель генерального директора компании Иван Колесников рассказал, что нововведение в первую очередь коснется скоростного железнодорожного сообщения между Москвой, Иваново и Нижним Новгородом, сообщили РИА Новости.

По словам Колесникова, билет на поезд уже не требуется распечатывать: достаточно предъявить паспорт.

Он отметил:

«Проверка пассажира стала быстрой и комфортной. Следующий шаг — посадка в поезд по биометрии»,

— заявил он во время пленарного заседания на Транспортной неделе.

Начало пилотного этапа запланировано на 2026 год. Новый сервис позволит пассажирам проходить на посадку без документов — будет достаточно биометрических данных.

Это станет возможно благодаря использованию Единой биометрической системы.

Биометрическая идентификация будет предложена в качестве альтернативы предъявлению паспорта при посадке.

Изначально система охватит только отдельные направления, а затем ее действие могут расширить. Изменения касаются поездов повышенной скорости.

Ранее сообщалось, что компания РЖД представила новые вагоны, в которых спальные места стали больше.

Автор:
Юлия Аликова
Город
