Ваше лицо — пропуск в вагон: РЖД запускают посадку по биометрии

РЖД объявили о планах внедрить систему биометрической идентификации при посадке в поезда.
Заместитель генерального директора компании Иван Колесников рассказал, что нововведение в первую очередь коснется скоростного железнодорожного сообщения между Москвой, Иваново и Нижним Новгородом, сообщили РИА Новости.
По словам Колесникова, билет на поезд уже не требуется распечатывать: достаточно предъявить паспорт.
Он отметил:
«Проверка пассажира стала быстрой и комфортной. Следующий шаг — посадка в поезд по биометрии»,
— заявил он во время пленарного заседания на Транспортной неделе.
Начало пилотного этапа запланировано на 2026 год. Новый сервис позволит пассажирам проходить на посадку без документов — будет достаточно биометрических данных.
Это станет возможно благодаря использованию Единой биометрической системы.
Биометрическая идентификация будет предложена в качестве альтернативы предъявлению паспорта при посадке.
Изначально система охватит только отдельные направления, а затем ее действие могут расширить. Изменения касаются поездов повышенной скорости.
Ранее сообщалось, что компания РЖД представила новые вагоны, в которых спальные места стали больше.