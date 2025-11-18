Городовой / Город / Чтобы в городе был слон: депутаты Петербурга предложили новый зоопарк
Чтобы в городе был слон: депутаты Петербурга предложили новый зоопарк

Опубликовано: 18 ноября 2025 10:23
В Северной столице рассматривается возможность создания нового зверинца с привлечением частных инвестиций при поддержке государства.

В Петербурге депутаты парламентского большинства выступили с предложением включить в план городского бюджета на 2026—2028 годы проект строительства ещё одного зоопарка. Глава Законодательного собрания Александр Бельский в социальной сети рассказал, что в новом зоопарке может появиться слон.

Этот вопрос стал одним из ключевых в обсуждении распределения будущих расходов города.

Среди других предложений, которых коснулись поправки, были меры по профилактике нарушений миграционного законодательства: запланировано проведение разъяснительных бесед с работодателями, чтобы предотвратить возможные ошибки в этой сфере.

Кроме того, депутаты поставили задачу развивать аптечное изготовление лекарств на территории Петербурга.

Для улучшения качества жизни предложено поддерживать развитие спортивно-оздоровительных клубов, которые, по мнению депутатов, должны появиться как вблизи жилых массивов, так и около крупных мест работы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
