Дом‑хамелеон на Кондратьевском: бывшая богадельня, успевшая стать начальной школой, получила статус памятника

В Калининском районе Санкт-Петербурга приняли решение о включении одного из исторических построек в список региональных памятников.
Речь идет о бывшем здании богадельни, возведённом в самом начале прошлого века для престарелых членов Общества вспоможения приказчикам и сидельцам, сообщает пресс-служба КГИОП. Строение расположено на Кондратьевском проспекте.
Сама постройка возникла в период с 1901 по 1903 год, а её проектированием занимался инженер Николай Никитин.
С 1924 года здание прекратило выполнять изначальную функцию, поскольку церковь и богадельня были закрыты. Затем помещения заняла Советская трудовая школа, а в годы Великой Отечественной здесь размещалась начальная школа.
До сегодняшнего дня сооружение практически не утратило свой внешний облик, за исключением звонницы, которая не сохранилась.
Ранее сообщалось, что на присвоение охранного статуса претендуют также два здания на территории бывшего следственного изолятора «Кресты».