На юг — через объезд: заезд на ЗСД с Шуваловского проспекта закроют на три дня

Движение транспорта по съезду с Западного скоростного диаметра в сторону Витебской развязки будет приостановлено в связи с проведением дорожных работ.
Дополнительно введено ограничение на заезд с Шуваловского проспекта со стороны Планерной улицы на ЗСД в том же направлении. Об этом информирует пресс-служба Западного скоростного диаметра.
Съезд с ЗСД в южном направлении на Витебскую развязку будет перекрыт в два промежутка: с 23 часов 19 ноября до 6 часов утра 20 ноября и затем с 23 часов 23 ноября до 6 часов 24 ноября.
В то же время заезд на магистраль с Шуваловского проспекта со стороны Планерной улицы будет недоступен с 5 часов утра 19 ноября до 5 часов утра 22 ноября.
Водителей призывают сохранять предельную осторожность при прохождении ремонтируемого участка и придерживаться временной схемы организации движения. Организаторы просят строго соблюдать указания, размещённые на временных дорожных знаках.
Ранее сообщалось, что аналогичные временные ограничения вводятся и для съезда с Витебской развязки на Западный скоростной диаметр в северном направлении. Там также идут работы по ремонту дорожного покрытия.