На юг — через объезд: заезд на ЗСД с Шуваловского проспекта закроют на три дня

Опубликовано: 18 ноября 2025 09:39
Городовой ру

В городе временно изменится организация движения транспорта из-за проведения дорожных работ.

Движение транспорта по съезду с Западного скоростного диаметра в сторону Витебской развязки будет приостановлено в связи с проведением дорожных работ.

Дополнительно введено ограничение на заезд с Шуваловского проспекта со стороны Планерной улицы на ЗСД в том же направлении. Об этом информирует пресс-служба Западного скоростного диаметра.

Съезд с ЗСД в южном направлении на Витебскую развязку будет перекрыт в два промежутка: с 23 часов 19 ноября до 6 часов утра 20 ноября и затем с 23 часов 23 ноября до 6 часов 24 ноября.

В то же время заезд на магистраль с Шуваловского проспекта со стороны Планерной улицы будет недоступен с 5 часов утра 19 ноября до 5 часов утра 22 ноября.

Водителей призывают сохранять предельную осторожность при прохождении ремонтируемого участка и придерживаться временной схемы организации движения. Организаторы просят строго соблюдать указания, размещённые на временных дорожных знаках.

Ранее сообщалось, что аналогичные временные ограничения вводятся и для съезда с Витебской развязки на Западный скоростной диаметр в северном направлении. Там также идут работы по ремонту дорожного покрытия.

Автор:
Юлия Аликова
