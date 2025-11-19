Тайный язык рельсов: как «Тупейцы» и «Кнуты» управляют стальной магистралью

Численность работников, занятых на железной дороге, сопоставима с населением небольшого государства, что неизбежно порождает сложную структуру и собственный, внутренний язык.

В этой разветвленной системе, похожей на государственную структуру, различные специалисты общаются, используя прозвища, отражающие их функции или, порой, их воспринимаемые недостатки.

Дистанция пути: Пэчики и «Стоящие на месте»

Работники дистанции пути — это те, кто несет на себе тяжесть физического труда, обеспечивая ремонт и содержание рельсового полотна. Официально их именуют путейцами. Однако среди коллег можно услышать иные наименования.

Машинисты, например, могут называть их «тупейцами» — видимо, из-за того, что «стоят и тупят» во время прохождения составов.

Более ласковым, но тоже профессиональным является прозвище «пэчики», производное от телеграфного кода дистанции пути — ПЧ.

Служба движения: «Кнут» над составом

Служба движения контролирует сам процесс перемещения поездов. Здесь действуют дежурные по станции (ДСП), поездные диспетчеры (ДНЦ) и составители. Общее прозвище — «движенцы». Но есть и более яркие эпитеты.

Поездного диспетчера часто называют «кнутом». Это, очевидно, отсылка к его роли в контроле расписания: он, «в переносном смысле, бьёт кнутом опаздывающих машинистов».

Между машинистами и движенцами существует традиционное недопонимание: первые уверены, что задержки случаются по вине вторых, а те сомневаются в профессионализме машинистов.

Дирекция тяги: Тракторы, Рога и Уважение

В Дирекции тяги трудятся те, кто непосредственно управляет подвижным составом — машинисты и помощники. Их официально называют локомотивщиками или тяговиками. Однако сленг здесь особенно богат.

Машиниста тепловоза могут именовать «трактористом», а в целом машинистов — «наездниками» или «ездоками».

Последние два термина иногда несут оттенок пренебрежения, особенно в отношении тех, кто не стремится к повышению навыков: «Наездниками называют машинистов, которые не умеют обращаться с машиной и имеют низкий уровень профессиональных навыков».

При этом, с оттенком уважения, к ним могут обращаться, как к «механикам» — дань уважения старым паровозным машинистам.

Машинистов электровозов могут обидно называть «козовозами» или «козоводами» из-за токоприемников, напоминающих рога. Помощник машиниста проходит как «помогала», а в редких случаях — «вещмешок».

Другие работники: Саранча, Паутина и Мазуто

Помимо основных служб, на путях замечены и другие специалисты. Работников дистанции электроснабжения, ответственных за контактную сеть, именуют «контачами» или «паутинщиками», а также «кулонщиками».

Электромеханики СЦБ (обеспечивающие работу стрелок и светофоров) зовутся «СЦБистами» или «шнуровиками» (от ШЧ).

Особое место занимает ПМС — путевая машинная станция. Их работников прозвали «саранчой». Прозвище родилось из-за масштаба их работы и того, что они «сметают всё на своём пути», включая кабели, за которые отвечают СЦБисты.

Завершают этот парад прозвищ «мазуто» — так экипировщики пассажирских вагонов называют себя или своих коллег.