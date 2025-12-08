Снимает шляпу: Боярский назвал Алису Фрейндлих самой профессиональной актрисой страны

Михаил Боярский поздравил Алису Фрейндлих с днём рождения. Боярский выразил своё отношение к имениннице следующими словами:
«Алиса Бруновна самая профессиональная актриса в нашей стране, равной ей нет. Это кладезь знаний, опыта и профессионализма.
Если учитывать, что она ещё замечательный человек, очаровательная женщина, прекрасная мать, бабушка и прабабушка, то это вообще идеал.
Она в хорошей форме, и я надеюсь, что мы ещё не раз встретимся. Желаю ей здоровья и всей её семье»
— цитирует артиста 78.ru.
К поздравлениям присоединилась Лариса Луппиан, которая возглавляет Театр имени Ленсовета.
Луппиан назвала Алису Фрейндлих важной фигурой в жизни их семьи и всего театра. С юбилеем Алису Фрейндлих поздравил также губернатор города Александр Беглов.
Фрейндлих — признанная артистка, которая удостоена звания народной артистки СССР и почётного гражданина Санкт-Петербурга. Артистка продолжает работать в Большом драматическом театре, а также принимает участие в общественной жизни.