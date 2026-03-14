Это должен увидеть каждый турист в Дагестане: три самые эффектные экскурсии для всей семьи

Что должен обязательно посетить в Дагестане каждый путешественник

Дагестан - огромная республика на берегу Каспийского моря. Здесь столько достопримечательностей и шикарных мест, которые должен увидеть каждый турист, что за 1-2 недели точно все не обойдешь. Не хватит и месяца, чтобы объехать все, чем может похвастаться Дагестан. Если вы отправляетесь на отдых на одну неделю, то, скорее всего, планируете посетить максимум три экскурсии. Расскажем, что заслуживает первоочередного внимания.

Перечислим три самых шикарных экскурсии, которые вам предложат гиды в Дагестане.

Сулакский каньон

В экскурсию входят обзорные прогулки по смотровым площадкам в горах. На одной из них расположен выступ на высоте 1700 метров, который в народе прозвали "Тещин язык" - любимое место туристов для экстремальных фотосессий. Также вам покажут Чиркейскую ГЭС - крупнейшее гидротехническое сооружение Кавказа, и дадут возможность прогуляться по подземным гротам пещеры Нохъо.

Особой популярностью у туристов пользуется катание на катерах по реке Сулак, но обычно это развлечение предлагается за дополнительную плату. Путешественники уверяют, что это того стоит. Добираться до места, откуда отчаливают катера, нужно по горной дороге на джипе, что тоже оставляет в сердцах гостей незабываемые впечатления. Заканчивается экскурсия прогулкой у бархана Сарыкум, чье присхождение до сих пор остается загадкой.

Дербент

Самый древний город России - Дербент - однозначно стоит посетить всем, кто приехал на отдых в Дагестан. Вам покажут главную жемчужину города - крепость Нарын-Кала, включенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранились помещения тюрем, бань и даже система водоснабжения из керамических труб, по которым вода из горных источников стекала в огромные цистерны. С высоты крепости открывается панорама всего побережья.

После посещения цитадели вас ждет прогулка по древнему Дербенту, где до сих пор живут люди. Узкие улочки, маленькие сувенирные лавки, необычные вывески, доброжелательные местные жители - все это старый Дербент. Дербент находится на границе с Азербайджаном, поэтому в основном здесь и проживают азербайджанцы. Обязательно купите у местных бабушек национальное лакомство бадам-бура, представляющее собой пирожок из песочного теста с миндальной начинкой - туристы скупают эту вкуснятину килограммами! Завершится экскурсия в местном кафе, где вам также предложат азербайджанскую кухню.

Чечня

Чечня - это соседняя республика, которая тоже заслуживает внимания. Именно из Дагестана сюда прибывают экскурсии. Уже в экскурсионном автобусе вам расскажут богатую, интересную, но печальную историю Чечни, от которой слезы наворачиваются. И это заставит вас влюбиться в эту маленькую республику еще сильнее.

Во время поездки вы посетите три города и три главные мечети Чечни: «Гордость мусульман» - мечеть имени пророка Мухаммеда в центре города Шали, «Сердце матери» - мечеть имени Аймани Кадыровой в городе Аргун, и «Сердце Чечни» - мечеть имени Ахмата Кадырова в центре Грозного. Убранство всех мечетей роскошное. Если с собой не оказалось нужного одеяния, то вам выдадут его на входе.

Далее вас ждет свободная прогулка по Грозному. Очень рекомендуем посетить любое кафе, где вы сможете насладиться национальными чеченскими блюдами, а также прогуляться по проспекту Путина в центре города. По возможности пройдитесь по Цветочному парку, который насчитывает более 150 тысяч цветов, растущих на металлических конструкциях, а также 18 тысяч кустов и более 500 деревьев, среди которых березы, клены и пальмы. А еще обязательно поднимитесь на главную смотровую площадку города - высотный комплекс «Грозный-Сити», с высоты которого открывается шикарный вид на чистый, ухоженный, современный город.

