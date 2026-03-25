Где в Санкт-Петербурге проживает Алиса Фрейндлих?

Алиса Бруновна Фрейндлих, народная артистка СССР, живёт в Санкт-Петербурге в двух локациях: в квартире в центре города и в загородном доме в посёлке Комарово. Оба места связаны с разными периодами её жизни и отражают разные грани личности актрисы.

Квартира на улице Рубинштейна, 11

Это историческое здание в центре Петербурга, где актриса прожила много лет. Улица Рубинштейна известна тем, что в разное время здесь жили композитор Антон Рубинштейн, писатель Сергей Довлатов и актёр Аркадий Райкин. Дом, в котором находится квартира Фрейндлих, не является памятником архитектуры, но расположен в «охранной зоне города», что усложняет перепланировку жилья.

Интерьер квартиры сочетает элементы классики и современности. В ней есть паркетные полы, деревянная мебель и панели из натурального дерева. Гостиная украшена картинами и фотографиями в рамках, высокие стеллажи заполнены книгами — отражение любви хозяйки к литературе. В центре комнаты расположен рояль, который служит не только музыкальным инструментом, но и элементом декора. Живые цветы добавляют интерьеру свежести.

Загородный дом в Комарове

В последние годы Алиса Бруновна предпочитает проводить время в своём загородном доме в посёлке Комарово — курортном районе на берегу Финского залива. Дом в финском стиле площадью 160 м² актриса получила в подарок в 2009 году. Его фасад выполнен из натурального дерева и окрашен в светло-серый цвет, что гармонично вписалось в окружающую природу.

Участок площадью 12 соток оформлен в эко-стиле: здесь есть короткостриженые газоны, небольшие кустарники и собственный сосновый лес. Дорожки выложены натуральным камнем.

Интерьер дома выполнен в скандинавском стиле, который характеризуется простотой и функциональностью. Ранее актриса упоминала, что загородный дом стал для неё настоящим местом отдыха и уединения после жизни в городской квартире.

Интересные факты