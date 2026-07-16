Бегать с тапком не придется: агроном Давыдова рассказала, как защитить ягоды и фрукты от ос – хитрая ловушка

Иногда садоводы сталкиваются с проблемой защиты урожая сладких ягод и фруктов от ос. Эти насекомые активно повреждают вишню, сливу, клубнику, груши и яблоки, что может привести к большим потерям урожая.
Агроном Ксения Давыдова предложила эффективное решение данной проблемы с использованием простой ловушки.
Изготовление ловушки
Для изготовления ловушки потребуется пластиковая бутылка объемом 1,5 или 2 литра. Необходимо отрезать горлышко бутылки, затем перевернуть его и вставить внутрь бутылки таким образом, чтобы оно образовало воронку.
Приготовление приманки
Для привлечения ос в ловушку следует налить приманку. Эффективными приманками являются разбавленные водой варенье или мед, квас, а также напитки, содержащие хмель. Осы легко проникают в бутылку через узкое отверстие, но выбраться обратно уже не могут.
Рекомендуется размещать такие ловушки вблизи плодовых деревьев и кустов, что позволит защитить урожай от насекомых.
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