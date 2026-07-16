Сею в июле эти цветы — и любуюсь ими до самых заморозков

Мальва и лен подойдут для солнечных участков, наперстянка и аквилегия — для тени. Овсяница и гвоздика песчаная станут решением для альпинариев и каменистых горок.

Июль — время, когда основная масса садовых культур уже высажена, но посевной сезон продолжается. В середине лета можно успешно сеять многолетние растения, которые успеют укорениться до холодов. Опытные садоводы используют этот период для заполнения пустот в цветниках и создания новых композиций, пишет автор блога "Елена Мир семян и цветов".

Мальва мускусная: высокий бордюр с ароматом

Мальва мускусная — неприхотливый морозостойкий многолетник высотой до 1 м с резной декоративной листвой и мускусным ароматом. Цветет с конца июня до осени при своевременном удалении отцветших соцветий. Используется для высоких бордюров вдоль заборов, одиночных посадок и групповых композиций с дельфиниумами и флоксами. Предпочитает солнечные места и рыхлый грунт. Семена сеют на постоянное место с расстоянием 40 см, всходы появляются через 10 дней. Зацветает на второй год, в средней полосе зимует без укрытия.

Лен многолетний: голубое облако на газоне

Многолетний лен высотой около 40 см превращается в пушистое голубое облако во время цветения с июня по август. Предпочитает рыхлые бедные почвы и солнечные места, устойчив к засухе и болезням. Разросшиеся куртины из самосева подавляют сорняки, сочетается с однолетниками и многолетниками. Хорошо растет в открытом грунте и балконных ящиках. Семена сеют на постоянное место или рассадочную грядку, поддерживая влажность до всходов. Молодые сеянцы пересаживают через месяц.

Овсяница сизая: голубые кочки для каменистого сада

Овсяница сизая формирует аккуратные кочки высотой около 25 см с серебристо-голубой листвой. Идеальна для альпийских горок, каменистых садиков и обрамления дорожек, эффектно смотрится на фоне хвойных и с розами. Неприхотлива, предпочитает солнечные сухие места и рыхлый грунт с песком. Размножается самосевом, семена сеют на влажный грунт и накрывают материалом. Всходы появляются через 10 дней, пересадка возможна через месяц. Морозостойка, укрытия на зиму не требует.

Наперстянка: вертикаль для тенистых участков

Наперстянка достигает высоты 1 м с разнообразными расцветками — желтыми, белыми, розовыми. Неприхотлива, осветляет тенистые цветники, сочетается с розами, кустарниками и хвойными. Требует рыхлого легкого грунта без застоя влаги. Семена сеют поверхностно на влажный грунт, всходы появляются дружно. К осени формируются мощные розетки, цветение наступает в июне следующего года. На солнце требует обильного полива в жару.

Аквилегия: резная листва и компактный куст

Аквилегия растет компактным кустом, который с каждым годом становится пышнее, а резная листва украшает сад с ранней весны. Цветет в июне разнообразными формами и расцветками, хорошо смотрится с хостами, папоротниками и пионами. Предпочитает влажные рыхлые почвы. Семена сеют на постоянное место или отдельную грядку. Для стопроцентной всхожести необходима стратификация — выдержка во влажном состоянии в холодильнике 1–2 недели. После прорастания сеянцы пересаживают.

Гвоздика песчаная: аромат на переднем плане

Гвоздика песчаная — засухоустойчивый многолетник высотой около 30 см с длительным цветением с июля. Идеальна для альпийских горок, переднего плана миксбордеров и бордюрных посадок. Требует солнечного места без застоя влаги и песчаных почв. Семена сеют на влажный грунт без присыпания, всходы появляются через 7–10 дней. Аромат чувствуется издалека, поэтому высаживают в зонах отдыха и контейнерах на балконе. На одном месте растет несколько лет.

Личный опыт

В прошлом сезоне я посеяла мальву и лен в середине июля, сомневаясь в успехе. Через две недели появились всходы, а к осени растения нарастили крепкие розетки. Овсяница пережила зиму без потерь и уже в мае радовала декоративной листвой. Теперь июль для меня — старт для новых цветников.

Вывод

Июльский посев многолетников позволяет заполнить пустоты в цветниках и создать новые композиции к следующему сезону. Неприхотливые и морозостойкие культуры успевают укорениться до зимы и обильно зацветают на второй год.

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