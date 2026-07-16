От гибкого покрытия на разводном пролете до перекрытий 2029 года: где в Петербурге придется потесниться

Литейный мост отремонтируют в три этапа.

Литейный мост: большой ремонт в три этапа

Главная новость для тех, кто ездит через Неву — на Литейном мосту вовсю меняют асфальт. Работы серьезные, их разбили на три части:

Сейчас: дорожники фрезеруют старый слой возле трамвайных путей.

дорожники фрезеруют старый слой возле трамвайных путей. С 26 июля по 2 августа: перекроют средние полосы.

перекроют средние полосы. С 3 по 13 августа: возьмутся за крайние полосы.

Интересный факт: на разводной части моста используют специальный «литой» асфальт. Он более пластичный и прочный, поэтому не трескается, когда мост поднимают и опускают.

Калининский район: Светлановский проспект на паузе

Здесь дорожники развернутся по полной. Самый сложный период — выходные 18 и 19 июля. Светлановский проспект полностью закроют на участке от Тихорецкого до улицы Байкова.

После выходных станет чуть легче, но до 22 июля движение все равно будет ограничено. Если планируете ехать в сторону Суздальского проспекта, ищите объезд заранее.

Невский район: новые светофоры

На пересечении проспекта Солида

рности и улицы Подвойского затеяли модернизацию светофоров. Работы продлятся до конца июля. Будьте внимательны: из-за этого на перекрестке могут возникать заторы, так как движение транспорта ограничат.

Планы на будущее: стройка на годы

Некоторые ограничения вступят в силу не на пару дней, а на годы. ГАТИ заранее предупреждает о долгосрочных работах:

Васильевский остров: на Биржевой линии с июля 2026 года установят заборы. Ограничения там продлятся почти три года — до весны 2029-го.

на Биржевой линии с июля 2026 года установят заборы. Ограничения там продлятся почти три года — до весны 2029-го. Приморский район: на Школьной и Полевой Сабировской улицах будут прокладывать инженерные сети. Копать планируют с июля 2026 по июль 2027 года.

Июль и август — пик дорожных работ в Петербурге. В это время в городе традиционно меньше машин (многие в отпусках), а сухая погода позволяет укладывать асфальт качественно.

Совет водителям: перед выездом всегда проверяйте навигатор. В Петербурге ремонт может начаться внезапно, а схемы движения меняются почти каждую неделю.

Следить за актуальными перекрытиями в реальном времени можно на онлайн-карте ГАТИ.

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