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700 метров дублера у Невы и эстакада на Руставели: «умные» метры избавят Петербург от пробок

Опубликовано: 14 июля 2026 11:22
 Проверено редакцией
700 метров дублера у Невы и эстакада на Руставели: «умные» метры избавят Петербург от пробок
700 метров дублера у Невы и эстакада на Руставели: «умные» метры избавят Петербург от пробок
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Две новые дороги появятся в Петербурге.

В Петербурге утвердили сразу два крупных дорожных проекта. Один поможет жителям Рыбацкого выбраться из вечных пробок, а второй развяжет сложный узел на севере города.

Рыбацкое: Славянская улица станет длиннее

Микрорайон Рыбацкое растет очень быстро. Домов много, а дорог мало. Сейчас все едут по Советскому и Шлиссельбургскому проспектам, которые едва справляются с потоком машин.

Что сделают: Славянскую улицу продлят на 700 метров — от Гудиловской улицы до Рыбацкого моста. По сути, это будет новая дорога-дублер, которая пойдет вдоль Невы. На ней будет от 2 до 4 полос движения.

Зачем это нужно: Главная цель — «разгрузить» Советский проспект. Теперь у жителей новостроек появится дополнительный выезд.

Когда поедем: власти планируют закончить все работы к 2028 году.

Калининский район: большая развязка на Руставели

Второй проект — масштабная реконструкция пересечения Северного проспекта, улиц Руставели и Карпинского. Это место давно считается проблемным из-за большого потока машин и близости железной дороги.

Что сделают: здесь построят полноценную транспортную развязку, пишет "ДП".

  • Улицу Руставели обновят на участке в 1,7 км.
  • На Северном проспекте построят эстакаду (длиной 730 метров). Машины смогут пролетать над перекрестком, не скапливаясь на светофорах.
  • Улицу Карпинского тоже немного реконструируют.

Важный нюанс: пока проекты только утверждены на бумаге. Впереди — поиски подрядчиков и сами стройки.

По Северному проспекту точные сроки завершения пока не называют, но контроль за стройкой уже поручен профильному вице-губернатору. Город всерьез взялся за «расшивку» узких мест на карте.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге послностью обновили Невский проспект.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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