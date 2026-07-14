700 метров дублера у Невы и эстакада на Руставели: «умные» метры избавят Петербург от пробок

В Петербурге утвердили сразу два крупных дорожных проекта. Один поможет жителям Рыбацкого выбраться из вечных пробок, а второй развяжет сложный узел на севере города.
Рыбацкое: Славянская улица станет длиннее
Микрорайон Рыбацкое растет очень быстро. Домов много, а дорог мало. Сейчас все едут по Советскому и Шлиссельбургскому проспектам, которые едва справляются с потоком машин.
Что сделают: Славянскую улицу продлят на 700 метров — от Гудиловской улицы до Рыбацкого моста. По сути, это будет новая дорога-дублер, которая пойдет вдоль Невы. На ней будет от 2 до 4 полос движения.
Зачем это нужно: Главная цель — «разгрузить» Советский проспект. Теперь у жителей новостроек появится дополнительный выезд.
Когда поедем: власти планируют закончить все работы к 2028 году.
Калининский район: большая развязка на Руставели
Второй проект — масштабная реконструкция пересечения Северного проспекта, улиц Руставели и Карпинского. Это место давно считается проблемным из-за большого потока машин и близости железной дороги.
Что сделают: здесь построят полноценную транспортную развязку, пишет "ДП".
- Улицу Руставели обновят на участке в 1,7 км.
- На Северном проспекте построят эстакаду (длиной 730 метров). Машины смогут пролетать над перекрестком, не скапливаясь на светофорах.
- Улицу Карпинского тоже немного реконструируют.
Важный нюанс: пока проекты только утверждены на бумаге. Впереди — поиски подрядчиков и сами стройки.
По Северному проспекту точные сроки завершения пока не называют, но контроль за стройкой уже поручен профильному вице-губернатору. Город всерьез взялся за «расшивку» узких мест на карте.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге послностью обновили Невский проспект.