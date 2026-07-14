700 метров дублера у Невы и эстакада на Руставели: «умные» метры избавят Петербург от пробок

Две новые дороги появятся в Петербурге.

В Петербурге утвердили сразу два крупных дорожных проекта. Один поможет жителям Рыбацкого выбраться из вечных пробок, а второй развяжет сложный узел на севере города.

Рыбацкое: Славянская улица станет длиннее

Микрорайон Рыбацкое растет очень быстро. Домов много, а дорог мало. Сейчас все едут по Советскому и Шлиссельбургскому проспектам, которые едва справляются с потоком машин.

Что сделают: Славянскую улицу продлят на 700 метров — от Гудиловской улицы до Рыбацкого моста. По сути, это будет новая дорога-дублер, которая пойдет вдоль Невы. На ней будет от 2 до 4 полос движения.

Зачем это нужно: Главная цель — «разгрузить» Советский проспект. Теперь у жителей новостроек появится дополнительный выезд.

Когда поедем: власти планируют закончить все работы к 2028 году.

Калининский район: большая развязка на Руставели

Второй проект — масштабная реконструкция пересечения Северного проспекта, улиц Руставели и Карпинского. Это место давно считается проблемным из-за большого потока машин и близости железной дороги.

Что сделают: здесь построят полноценную транспортную развязку, пишет "ДП".

Улицу Руставели обновят на участке в 1,7 км.

На Северном проспекте построят эстакаду (длиной 730 метров). Машины смогут пролетать над перекрестком, не скапливаясь на светофорах.

(длиной 730 метров). Машины смогут пролетать над перекрестком, не скапливаясь на светофорах. Улицу Карпинского тоже немного реконструируют.

Важный нюанс: пока проекты только утверждены на бумаге. Впереди — поиски подрядчиков и сами стройки.

По Северному проспекту точные сроки завершения пока не называют, но контроль за стройкой уже поручен профильному вице-губернатору. Город всерьез взялся за «расшивку» узких мест на карте.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге послностью обновили Невский проспект.