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Не верьте хмурому небу: где в Петербурге вода как в Сочи

Опубликовано: 14 июля 2026 10:59
 Проверено редакцией
Не верьте хмурому небу: где в Петербурге вода как в Сочи
Не верьте хмурому небу: где в Петербурге вода как в Сочи
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Вода в воемах Петербурга уже достаточно прогрелась.

Солнце пробьет оборону туч

Сегодняшняя серость — это временная маскировка. Синоптики обещают, что облака скоро разойдутся. Как только выглянет солнце, воздух быстро прогреется до +23 градусов.

Так что день будет отличным для прогулок, главное — дождаться прояснений.

Вода — просто парное молоко

Главная новость для тех, кто любит купаться: акватории Петербурга прогрелись до рекордных отметок.

Как сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов, после нескольких жарких дней вода везде стала выше +20 градусов. Для нашего региона это настоящий подарок.

Вот цифры на сегодня:

  • В Неве — +21,2 °C;
  • В Кронштадте — +20,2 °C;
  • В Ломоносове — +22,9 °C;
  • В Лисьем Носу — невероятные +24,1 °C.

Планы на неделю: когда будет жарко?

Погода в ближайшие дни будет зависеть исключительно от облачности.

  • Среда (завтра): Станет еще жарче. Ждем до +24…+26 градусов. Идеальное время для пляжа.
  • Четверг: Снова набегут тучи, поэтому станет чуть прохладнее — около +21…+23 градусов.

Важный совет отдыхающим

Пока вода такая теплая, она остается комфортной для купания. Однако помните: из-за аномального прогрева в Финском заливе могут начать активно размножаться сине-зеленые водоросли.

Если видите у берега густую «зеленку» или странную пену — лучше поищите другое место для заплыва.

Ловите момент! В Петербурге такая «курортная» вода держится недолго.

Ранее «Городовой» рассказывал, что синоптики обещают Петербургу идеальную погоду.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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