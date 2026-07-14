Не верьте хмурому небу: где в Петербурге вода как в Сочи

Солнце пробьет оборону туч
Сегодняшняя серость — это временная маскировка. Синоптики обещают, что облака скоро разойдутся. Как только выглянет солнце, воздух быстро прогреется до +23 градусов.
Так что день будет отличным для прогулок, главное — дождаться прояснений.
Вода — просто парное молоко
Главная новость для тех, кто любит купаться: акватории Петербурга прогрелись до рекордных отметок.
Как сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов, после нескольких жарких дней вода везде стала выше +20 градусов. Для нашего региона это настоящий подарок.
Вот цифры на сегодня:
- В Неве — +21,2 °C;
- В Кронштадте — +20,2 °C;
- В Ломоносове — +22,9 °C;
- В Лисьем Носу — невероятные +24,1 °C.
Планы на неделю: когда будет жарко?
Погода в ближайшие дни будет зависеть исключительно от облачности.
- Среда (завтра): Станет еще жарче. Ждем до +24…+26 градусов. Идеальное время для пляжа.
- Четверг: Снова набегут тучи, поэтому станет чуть прохладнее — около +21…+23 градусов.
Важный совет отдыхающим
Пока вода такая теплая, она остается комфортной для купания. Однако помните: из-за аномального прогрева в Финском заливе могут начать активно размножаться сине-зеленые водоросли.
Если видите у берега густую «зеленку» или странную пену — лучше поищите другое место для заплыва.
Ловите момент! В Петербурге такая «курортная» вода держится недолго.
Ранее «Городовой» рассказывал, что синоптики обещают Петербургу идеальную погоду.