Не верьте хмурому небу: где в Петербурге вода как в Сочи

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Пляжи Крыма, о которых знают только местные - здесь чистая вода и живописные виды: где находятся, координаты

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Ни нырнуть, ни присесть: почему на пляжах Петербурга забраковали не только воду, но и песок

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Какие пляжи Сочи не уступают европейским - здесь чистая вода и много развлечений: туристы будут в восторге

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Три грозы и лазурная вода: как отдохнуть на пляжах Петербурга, не дожидаясь официального открытия

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Чистая вода и отсутствие туристов: названы лучшие дикие пляжи Краснодарского края - о них знают только местные

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