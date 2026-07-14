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Почему не стоит бояться загробной жизни: ответ еще 10 веков назад дал Омар Хайям – и ему хочется доверять

Опубликовано: 14 июля 2026 11:07
 Проверено редакцией
Почему не стоит бояться загробной жизни: ответ еще 10 веков назад дал Омар Хайям – и ему хочется доверять
Почему не стоит бояться загробной жизни: ответ еще 10 веков назад дал Омар Хайям – и ему хочется доверять
Городовой ру
Мудрые слова великого поэта

Рубаи Омара Хайяма представляют собой не только поэтические произведения, но и глубокие философские размышления, затрагивающие вопросы смысла жизни, веры и сущности человеческого бытия. В одном из своих известных рубаи автор пишет:

А вот, — вставляет кто-то, — говорят, Что будет смотр: и кто испорчен — в Ад Швырнут, и — вдребезги! Не верю! Сплетни! Наш Добрый Друг устроит все на лад.

В этих строках поэт показывает скептическое отношение к общепринятым представлениям о загробной жизни и возмездии. Он отвергает страх, порождаемый догмами и преданиями о вечных мучениях. Вместо этого Хайям предлагает воспринимать Бога как «Доброго Друга» — источник милосердия, понимания и любви.

Эта философия подчеркивает его убеждение в гармонии, где Создатель не карает, а содействует обретению душевного покоя. Для Хайяма ключевым аспектом является не оценка наших поступков после смерти, а качество проживаемой жизни: с добротой, мудростью и внутренней честностью. Его слова напоминают о том, что истинная вера не должна вызывать страх, а призвана вдохновлять, побуждая человека к самосовершенствованию.

Ранее мы рассказали, как полюбить себя.

Автор:
Ксения Давыдова
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