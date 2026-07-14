На АЗС новые порядки: не выходить из машины, не разговаривать жестами — что происходит

Как не попасться на удочку интернет-страшилок про бензин

Тема топлива нынче бередит нервы едва ли не каждому водителю. На этой неделе разгорелся настоящий медийный шторм: в чатах и соцсетях разлетелся якобы официальный документ от ГУ МВД с абсурдными запретами для водителей на АЗС.

Ситуация быстро вышла из-под контроля — фейк подхватили площадки, а доверчивые пользователи принялись массово его пересылать.

Что было в «документе» и почему это ложь

В «приказе» водителям предписывали не выходить из авто, не болтать с соседями по очереди и даже не жестикулировать — будто заправка превратилась в комнату для допросов.

К делу добавили «срочность»: АЗС якобы должны были до 10 июля развесить памятки и прислать фотоотчёт. Такие детали здорово маскируют обман под правду.

Но официальные источники быстро расставили все по местам: никакого такого документа ведомство не выпускало.

При детальном разборе всплыли явные нестыковки — оформление не соответствует принятым стандартам, а указанные в тексте контакты попросту не существуют.

В итоге фейк рассыпался как карточный домик: правоохранители призвали не поддаваться на провокации и опираться исключительно на проверенную информацию.

Как не вестись на фейки: простые советы

Сверяйте новости с сайтами госорганов — у МВД, ГИБДД и других ведомств есть официальные ресурсы.

Не торопитесь пересылать пугающие сообщения — одна минута проверки сэкономит кучу нервов.

Обращайте внимание на домен сайта: фейковые «копии» СМИ часто зарегистрированы за пределами страны.

Вывод

Фейки про АЗС — это не про безопасность, а про эмоции: чем сильнее пугает, тем охотнее репостят. В реальности правила на заправках куда проще: лимит топлива в одни руки, запрет на розлив в канистры — и никаких запретов на разговоры. Об этом сообщает канал "ПриветТачка" (18+).

Мнение россиян

«Увидел в сети этот приказ — сначала похолодел, потом полез проверять. Оказалось, обычный вброс, но сколько людей уже поверили…» — Дмитрий, 34 года. «Теперь перед тем, как что-то переслать, делаю паузу и ищу первоисточник. Помогает не множить панику», — Елена, 41 год. «Самое странное — люди верят в нелепицу, если она оформлена как документ. Надо учиться отличать правду от подделки», — Сергей, 29 лет.

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