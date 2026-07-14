Городовой / Новости Петербурга / Скидка «для приличия»: петербургская вторичка разучилась торговаться
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Эстафета передана: 14 июля Приморский район и еще четыре части города останутся без горячей воды Новости Петербурга
Эти детали многоэтажек в СССР заставят вас ностальгировать — в новостройках такого нет Новости Петербурга
От Петербурга до Ростова: почему «Зенит» расстался со своим воспитанником и упустил Тюкавина Новости Петербурга
Добавляю 2 кусочка при варке — и рис зернышко к зернышку, плов не слипается, вкуснее, чем в Узбекистане Полезное
700 метров дублера у Невы и эстакада на Руставели: «умные» метры избавят Петербург от пробок Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Скидка «для приличия»: петербургская вторичка разучилась торговаться

Опубликовано: 14 июля 2026 11:51
 Проверено редакцией
Скидка «для приличия»: петербургская вторичка разучилась торговаться
Скидка «для приличия»: петербургская вторичка разучилась торговаться
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Время скидок на готовое жилье прошло. 

Если вы планировали купить квартиру в Петербурге и рассчитывали на огромную скидку от продавца — у нас для вас не самые лучшие новости.

Время, когда собственники были готовы щедро «скидывать» цену, уходит. В первой половине 2026 года рынок вторичного жилья в России заметно оживился, а аппетиты покупателей столкнулись с твердостью продавцов.

Скидки тают на глазах

Еще год назад, летом 2025-го, продавцы в среднем по стране уступали около 6,5% от цены. Это был пик «щедрости». Сейчас ситуация изменилась. Средний дисконт по России упал до 4,9%, сообщают РИА Новости Недвижимость.

Но в Санкт-Петербурге ситуация еще суровее. Наш город вошел в топ-3 городов с самыми неуступчивыми продавцами. В Петербурге средняя скидка составляет всего 3,4%.

Для сравнения: в Самаре можно сторговать почти 7%, а у нас владельцы квартир держатся за свою цену до последнего.

Сколько стоит «квадрат» в Петербурге?

Цены на вторичку в Северной столице продолжают ползти вверх. За последние полгода стоимость квадратного метра в Питере выросла почти на 5%.

Сейчас «квадрат» в среднем обходится в 242,4 тысячи рублей.

Почему так происходит? Все просто: с рынка первыми вымываются самые дешевые и выгодные варианты. Остаются объекты дороже, что и тянет общую статистику вверх.

Охота за дисконтом продолжается

Несмотря на то, что продавцы стали жаднее, первый вопрос любого покупателя сегодня: «А скидка будет?». Это стало главным трендом года.

В Петербурге сейчас сложился «рынок продавца». Квартир в хороших локациях (особенно в обжитых районах с метро) не так много, поэтому собственники не спешат снижать цену.

Если квартира качественная и с нормальным ремонтом, её забирают быстро и почти без торга.

Что делать покупателю?

Если вы ищете квартиру в Петербурге прямо сейчас, будьте готовы к двум вещам:

  • Действовать быстро. Хорошие варианты уходят за неделю-две.
  • Торговаться аргументированно. Просто просить «скиньте миллион» уже не выйдет. Продавцы видят, что спрос есть, и готовы ждать своего покупателя.

Итог: Петербург остается одним из самых дорогих и «неуступчивых» городов для покупки жилья. Скидки в 3% стали нормой, а рост цен на готовую недвижимость пока не планирует останавливаться.

Ранее «Городовой» рассказывал, сколько лет копить петербуржцу на квартиру.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью