Скидка «для приличия»: петербургская вторичка разучилась торговаться

Время скидок на готовое жилье прошло.

Если вы планировали купить квартиру в Петербурге и рассчитывали на огромную скидку от продавца — у нас для вас не самые лучшие новости.

Время, когда собственники были готовы щедро «скидывать» цену, уходит. В первой половине 2026 года рынок вторичного жилья в России заметно оживился, а аппетиты покупателей столкнулись с твердостью продавцов.

Скидки тают на глазах

Еще год назад, летом 2025-го, продавцы в среднем по стране уступали около 6,5% от цены. Это был пик «щедрости». Сейчас ситуация изменилась. Средний дисконт по России упал до 4,9%, сообщают РИА Новости Недвижимость.

Но в Санкт-Петербурге ситуация еще суровее. Наш город вошел в топ-3 городов с самыми неуступчивыми продавцами. В Петербурге средняя скидка составляет всего 3,4%.

Для сравнения: в Самаре можно сторговать почти 7%, а у нас владельцы квартир держатся за свою цену до последнего.

Сколько стоит «квадрат» в Петербурге?

Цены на вторичку в Северной столице продолжают ползти вверх. За последние полгода стоимость квадратного метра в Питере выросла почти на 5%.

Сейчас «квадрат» в среднем обходится в 242,4 тысячи рублей.

Почему так происходит? Все просто: с рынка первыми вымываются самые дешевые и выгодные варианты. Остаются объекты дороже, что и тянет общую статистику вверх.

Охота за дисконтом продолжается

Несмотря на то, что продавцы стали жаднее, первый вопрос любого покупателя сегодня: «А скидка будет?». Это стало главным трендом года.

В Петербурге сейчас сложился «рынок продавца». Квартир в хороших локациях (особенно в обжитых районах с метро) не так много, поэтому собственники не спешат снижать цену.

Если квартира качественная и с нормальным ремонтом, её забирают быстро и почти без торга.

Что делать покупателю?

Если вы ищете квартиру в Петербурге прямо сейчас, будьте готовы к двум вещам:

Действовать быстро. Хорошие варианты уходят за неделю-две.

Хорошие варианты уходят за неделю-две. Торговаться аргументированно. Просто просить «скиньте миллион» уже не выйдет. Продавцы видят, что спрос есть, и готовы ждать своего покупателя.

Итог: Петербург остается одним из самых дорогих и «неуступчивых» городов для покупки жилья. Скидки в 3% стали нормой, а рост цен на готовую недвижимость пока не планирует останавливаться.

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