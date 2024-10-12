Ведро макарон и компьютер: Дуров впервые поведал, в каких условиях создавал Вконтакте

Павел Дуров, основатель Telegram, рассказал, как в 2006 году, сразу после окончания Санкт-Петербургского государственного университета, он в одиночку создал социальную сеть ВКонтакте. Программисту потребовалось всего шесть недель, чтобы разработать бета-версию.

Дуров поделился этой историей в своем Telegram-канале, признав, что вначале его поддерживал старший брат Николай, живший в Германии и писавший диссертацию по математике. Именно он порекомендовал Павлу начать с кода авторизации.

«Обычно я писал код по 20 часов подряд, ел один раз, а потом спал 10 часов. Мой рацион состоял из ведра макарон с большим количеством сыра. Мне было все равно, день на улице или ночь, – важен был только код», — вспоминает бизнесмен.

Уже 10 октября 2006 года бета-версия ВКонтакте была готова, а через семь лет аудитория сети достигла 100 миллионов пользователей. Однако Дуров был уволен советом директоров, и тогда он решил полностью посвятить себя новому проекту — Telegram.

«В этом мире нет сложных задач — только множество маленьких, которые пугают, если их объединить. Разделите их на части и действуйте последовательно — и все получится».

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