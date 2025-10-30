Городовой / Город / Дуров объявил о запуске децентрализованной сети «Cocoon»: что прячется в этом «коконе»?
Дуров объявил о запуске децентрализованной сети «Cocoon»: что прячется в этом «коконе»?

Опубликовано: 30 октября 2025 13:45
Городовой ру

Обеспечивать функционирование сети будут майнеры, которым предусмотрено вознаграждение в TON.

Павел Дуров сообщил о скором запуске сети Cocoon, аббревиатура которой расшифровывается как Confidential Compute Open Network. По его словам, новая платформа начнёт работу уже в ноябре.

Об этом Дуров заявил во время публичного выступления на одном из крупнейших мероприятий в области цифровых технологий в Дубае.

Он подчеркнул, что нынешнее положение вещей в мире характеризуется постепенной утратой «цифровых свобод». Дуров уверен, что только развитие децентрализованных технологий способно сохранить эти права для пользователей.

С некоторой долей юмора предприниматель заметил, что изначально рассматривал аббревиатуру P.A.I.N (Private AI Network) для нового проекта.

Ключевой особенностью Cocoon станет интеграция искусственного интеллекта и блокчейна TON.

Для поддержания работы платформы планируется привлечь вычислительные мощности владельцев графических процессоров, которым будут выплачиваться вознаграждения в криптовалюте TON, а мессенджер Telegram обеспечит спрос на сеть.

Создатель Cocoon заявляет, что разработчики получат доступ к бюджетным инструментам для работы с искусственным интеллектом, а рядовые пользователи смогут применять сервис, сохраняя полную анонимность.

Ранее Павел Дуров в одной из публикаций в соцсетях призвал бороться за свободу интернета и самостоятельный цифровой выбор.

Автор:
Юлия Аликова
Город
