Дуров объявил о запуске децентрализованной сети «Cocoon»: что прячется в этом «коконе»?

Павел Дуров сообщил о скором запуске сети Cocoon, аббревиатура которой расшифровывается как Confidential Compute Open Network. По его словам, новая платформа начнёт работу уже в ноябре.
Об этом Дуров заявил во время публичного выступления на одном из крупнейших мероприятий в области цифровых технологий в Дубае.
Он подчеркнул, что нынешнее положение вещей в мире характеризуется постепенной утратой «цифровых свобод». Дуров уверен, что только развитие децентрализованных технологий способно сохранить эти права для пользователей.
С некоторой долей юмора предприниматель заметил, что изначально рассматривал аббревиатуру P.A.I.N (Private AI Network) для нового проекта.
Ключевой особенностью Cocoon станет интеграция искусственного интеллекта и блокчейна TON.
Для поддержания работы платформы планируется привлечь вычислительные мощности владельцев графических процессоров, которым будут выплачиваться вознаграждения в криптовалюте TON, а мессенджер Telegram обеспечит спрос на сеть.
Создатель Cocoon заявляет, что разработчики получат доступ к бюджетным инструментам для работы с искусственным интеллектом, а рядовые пользователи смогут применять сервис, сохраняя полную анонимность.
Ранее Павел Дуров в одной из публикаций в соцсетях призвал бороться за свободу интернета и самостоятельный цифровой выбор.