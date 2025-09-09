«Надеюсь лично поздравить чемпионов в Дубае»: Павел Дуров приметил петербургских студентов, победивших в чемпионате по программированию

Бизнесмен и уроженец Ленинграда вспомнил, как его брат тоже участвовал в чемпионате.

Команда СПбГУ стала абсолютным чемпионом мира по программированию в ICPC 2025. 5 сентября в Баку завершился финал Международного чемпионата — крупнейшей студенческой олимпиады в мире.

В этом году участие приняли команды из более чем 100 стран, около 140 вузов, включая таких сильных игроков, как Гарвард и MIT.

Команда Санкт‑Петербургского государственного университета — Максим Туревский, Леонид Данилевич и Федор Ушаков — за 5 часов решила 11 из 12 сложнейших задач, опередив соперников, пишет Фонтанка.

Это позволило им занять первое место и получить статус абсолютных чемпионов мира.

Кто стоит за успехом?

Ребята тренируются под руководством Ивана Казменко и других преподавателей СПбГУ. Максим и Леонид — студенты 4 курса бакалавриата, Федор — учится в магистратуре.

Команды СПбГУ становилась чемпионом мира несколько раз: в 2000, 2001, 2014, 2016 годах, сообщает Ростехнадзор.

Общее число золотых медалей университета в этом чемпионате достигло 12 — больше, чем у любых других университетов в мире.

Поздравление от самого Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров лично поздравил молодых чемпионов и вспомнил, как первую победу в чемпионате команда СПбГУ взяла, когда в ней был его брат.

«Горжусь достижениями университета и города — и надеюсь лично поздравить чемпионов в Дубае», — написал Дуров в своем телеграм канале.

Павел отметил, что будет раз содействовать будущим проектам ребят, а петербуржцы тут же расценили это заявление по-своему.

«Даешь Павлу место почетного ректора без права выхода из ректорского кабинета!»

«Дубай — вообще-то место мерзкое. И климат, и делать-то там нечего, разве что отметку сделать «был в Дубае»;