«Надеюсь лично поздравить чемпионов в Дубае»: Павел Дуров приметил петербургских студентов, победивших в чемпионате по программированию

Команда СПбГУ стала абсолютным чемпионом мира по программированию в ICPC 2025. 5 сентября в Баку завершился финал Международного чемпионата — крупнейшей студенческой олимпиады в мире.
В этом году участие приняли команды из более чем 100 стран, около 140 вузов, включая таких сильных игроков, как Гарвард и MIT.
Команда Санкт‑Петербургского государственного университета — Максим Туревский, Леонид Данилевич и Федор Ушаков — за 5 часов решила 11 из 12 сложнейших задач, опередив соперников, пишет Фонтанка.
Это позволило им занять первое место и получить статус абсолютных чемпионов мира.
Кто стоит за успехом?
Ребята тренируются под руководством Ивана Казменко и других преподавателей СПбГУ. Максим и Леонид — студенты 4 курса бакалавриата, Федор — учится в магистратуре.
Команды СПбГУ становилась чемпионом мира несколько раз: в 2000, 2001, 2014, 2016 годах, сообщает Ростехнадзор.
Общее число золотых медалей университета в этом чемпионате достигло 12 — больше, чем у любых других университетов в мире.
Поздравление от самого Дурова
Основатель Telegram Павел Дуров лично поздравил молодых чемпионов и вспомнил, как первую победу в чемпионате команда СПбГУ взяла, когда в ней был его брат.
«Горжусь достижениями университета и города — и надеюсь лично поздравить чемпионов в Дубае», — написал Дуров в своем телеграм канале.
Павел отметил, что будет раз содействовать будущим проектам ребят, а петербуржцы тут же расценили это заявление по-своему.
«Даешь Павлу место почетного ректора без права выхода из ректорского кабинета!»
«Дубай — вообще-то место мерзкое. И климат, и делать-то там нечего, разве что отметку сделать «был в Дубае»;
«СПбГУ подтвердил свой статус лидера в данной области. И это хорошо. На факультет компьютерных наук(ФКН) уже пришли новые таланты и они пойдут еще дальше.
Им на пятки наступают уже нынешние первокурсники из ИТМО. Удачи всем студентам в их труде. IT образование в СПб не хуже Московского», — пишут петербуржцы.