Повестка на старый адрес и утечка на 19 миллионов: Дуров снова в центре скандала
Повестка на старый адрес и утечка на 19 миллионов: Дуров снова в центре скандала

Опубликовано: 23 апреля 2026 01:55
 Проверено редакцией
Global Look Press / lukomore. org
Павел Дуров родился в Ленинграде.

Павел Дуров рассказал, что в России на его имя пришла повестка в статусе подозреваемого. Он уточнил, что письмо направили по адресу квартиры, в которой он не живет уже примерно 20 лет.

К ситуации он отнесся с сарказмом, заметив, что, вероятно, его "подозревают в защите статей Конституции РФ". Эти нормы касаются свободы слова и неприкосновенности тайны переписки.

История с Францией

Ранее Дуров также заявил об утечке данных из единой правительственной базы Франции. Он отметил, что в открытый доступ попали имена, адреса, email и телефоны почти 20 миллионов человек.

Предприниматель считает, что причиной стал взлом местного «Агентства по безопасным документам». Дуров связал этот инцидент с попытками правительства Франции получить доступ к зашифрованным данным.

По его мнению, если такие меры будут продолжаться, будущие утечки могут стать еще серьезнее.

Автор:
Юлия Аликова
