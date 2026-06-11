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Пересмотрите правила ухода: агроном назвала 3 причины, по которым не цветут орхидеи — все решаемо

Опубликовано: 11 июня 2026 21:16
 Проверено редакцией
Пересмотрите правила ухода: агроном назвала 3 причины, по которым не цветут орхидеи — все решаемо
Пересмотрите правила ухода: агроном назвала 3 причины, по которым не цветут орхидеи — все решаемо
legion-media
Агроном назвала три причины

Орхидеи традиционно вызывают восхищение. Эти изысканные растения способны улучшить эстетику любого интерьера. Тем не менее, иногда наблюдается ситуация, когда растение прекращает цветение и замедляет рост.

Агроном Ксения Давыдова выделила три ключевых фактора, способных спровоцировать такое поведение растения.

Свет

Оптимальное освещение является критически важным условием для орхидей. Растению необходим рассеянный свет, прямое солнечное излучение категорически нежелательно. Идеальным расположением для цветка будет подоконник с восточной или северной ориентацией.

Корни

Состояние корневой системы орхидеи может не соответствовать внешнему виду листьев, что потенциально ведет к гибели растения. В случае длительного отсутствия цветения рекомендуется выполнить пересадку. В процессе пересадки необходимо извлечь орхидею из горшка, удалить поврежденные корни и обработать места срезов антисептическим раствором.

Вода

Учитывая тропическое происхождение орхидей, для их успешного развития требуется поддержание высокого уровня влажности воздуха. Наиболее эффективным методом полива является погружение горшка в емкость с водой. Эту процедуру рекомендуется проводить один раз в неделю.

Как правило, соблюдение этих трех условий является достаточным для стимуляции обильного цветения орхидеи.

Ранее мы рассказали, как размножить орхидею.

Автор:
Ксения Давыдова
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