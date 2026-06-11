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Не ешь поганку и подружись с летучей мышью: в Лензоопарке устроят большой квест по безопасности

Опубликовано: 11 июня 2026 19:14
 Проверено редакцией
Не ешь поганку и подружись с летучей мышью: в Лензоопарке устроят большой квест по безопасности
Не ешь поганку и подружись с летучей мышью: в Лензоопарке устроят большой квест по безопасности
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Идем в Лензоопарк за навыками выживания 14 июня.

Хотите провести выходные с пользой и научить детей важным вещам? 14 июня Ленинградский зоопарк превратится в настоящую «школу выживания».

Вместе со спасателями и учеными здесь проведут большой фестиваль «Зоопарк — территория безопасности», сообщили в зверинце. Никаких скучных лекций. Только практика, драйв и живое общение.

Спасаем людей и гладим лошадей

Главная фишка дня — мастер-классы от настоящих профи. В 12:00 волонтеры-спасатели покажут, как правильно оказывать первую помощь. Это те знания, которые могут реально спасти жизнь.

В 13:00 начнется эффектное конное шоу. Сразу после него эксперты по конюшне раскроют секреты общения с лошадьми: как подойти к животному и не напугать его.

«Ужас на крыльях» и другие легенды

Боитесь летучих мышей? Зря! В зоопарке работает уникальный Центр реабилитации рукокрылых. Специалисты покажут живых подопечных и объяснят, почему эти зверьки — наши друзья, а не герои фильмов ужасов.

Опасная красота под ногами

Природа — это не только милые зверушки, но и скрытые угрозы. Эксперты из Ботанического сада научат отличать съедобные грибы от поганок и узнавать ядовитые растения в лицо.

Для самых смелых откроют интерактивные зоны:

  • «Пещера ужасов»;
  • «Квартирные монстры» (узнаете, кто живет в вашей пыли);
  • Площадка «Безопасная рыбалка».

Спецтехника и фото на память

На территории развернут свои площадки Росгвардия и добровольная пожарная команда «5-й караул». Можно будет рассмотреть экипировку и почувствовать себя настоящим защитником.

Важные детали

  • Когда: 14 июня, начало активностей с полудня.
  • Где: Ленинградский зоопарк (Александровский парк, 1).
  • Цена: Платить отдельно за фестиваль не нужно. Достаточно просто купить обычный входной билет в зоопарк.

Ранее «Городовой» рассказывал, как зоопарк отпразднует День России.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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