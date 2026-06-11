Не ешь поганку и подружись с летучей мышью: в Лензоопарке устроят большой квест по безопасности

Хотите провести выходные с пользой и научить детей важным вещам? 14 июня Ленинградский зоопарк превратится в настоящую «школу выживания».
Вместе со спасателями и учеными здесь проведут большой фестиваль «Зоопарк — территория безопасности», сообщили в зверинце. Никаких скучных лекций. Только практика, драйв и живое общение.
Спасаем людей и гладим лошадей
Главная фишка дня — мастер-классы от настоящих профи. В 12:00 волонтеры-спасатели покажут, как правильно оказывать первую помощь. Это те знания, которые могут реально спасти жизнь.
В 13:00 начнется эффектное конное шоу. Сразу после него эксперты по конюшне раскроют секреты общения с лошадьми: как подойти к животному и не напугать его.
«Ужас на крыльях» и другие легенды
Боитесь летучих мышей? Зря! В зоопарке работает уникальный Центр реабилитации рукокрылых. Специалисты покажут живых подопечных и объяснят, почему эти зверьки — наши друзья, а не герои фильмов ужасов.
Опасная красота под ногами
Природа — это не только милые зверушки, но и скрытые угрозы. Эксперты из Ботанического сада научат отличать съедобные грибы от поганок и узнавать ядовитые растения в лицо.
Для самых смелых откроют интерактивные зоны:
- «Пещера ужасов»;
- «Квартирные монстры» (узнаете, кто живет в вашей пыли);
- Площадка «Безопасная рыбалка».
Спецтехника и фото на память
На территории развернут свои площадки Росгвардия и добровольная пожарная команда «5-й караул». Можно будет рассмотреть экипировку и почувствовать себя настоящим защитником.
Важные детали
- Когда: 14 июня, начало активностей с полудня.
- Где: Ленинградский зоопарк (Александровский парк, 1).
- Цена: Платить отдельно за фестиваль не нужно. Достаточно просто купить обычный входной билет в зоопарк.
Ранее «Городовой» рассказывал, как зоопарк отпразднует День России.