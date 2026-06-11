«Соллерсы» на причалах: четыре новых пикапа укрепили антидроновый щит ленинградских портов

Техника будет патрулировать морские порты.

Сегодня угроза атак беспилотников — это не кадры из кино, а реальность, к которой нужно быть готовыми. В Ленинградской области под особым прицелом находятся морские порты.

Это не просто причалы, а огромные узлы, через которые идет экономика всей страны. Чтобы защитить их, регион перешел на усиленный режим безопасности.

Новые колеса для патруля

На днях транспортной полиции (УТ МВД по СЗФО) передали четыре новых пикапа Sollers ST6. Это мощные и современные машины российской сборки, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Почему выбрали именно их? Портовые территории огромны, там не везде есть ровный асфальт. Пикапы маневренны, надежны и позволяют быстро добраться в нужную точку, если в небе заметят что-то подозрительное.

Это не разовая акция, а система

Передача машин — лишь часть большой работы. С начала года правительство области закупило уже 18 таких автомобилей специально для защиты стратегических объектов.

Логика простая: чтобы «закрыть» небо, нужно иметь крепкую опору на земле. Техника помогает мобильным группам перехвата быть готовыми.

Ленинградская область — это крупнейшие порты Балтики: Усть-Луга, Приморск, Выборг и Высоцк. Через них идет топливо, зерно и удобрения.

Любое происшествие на таких объектах — это риск не только для экологии, но и для стабильности региона.

Что еще делают для безопасности (дополнительная информация):

Вокруг ключевых объектов устанавливают системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы), которые «глушат» сигналы дронов.

На предприятиях вводят круглосуточное дежурство наблюдателей.

Жителей региона просят пользоваться приложением «Радар.НФ», чтобы быстро сообщать о подозрительных объектах в небе.

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