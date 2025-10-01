От «вшивой биржи» до Чехова: чем знаменит угол Невского и Литейного

Сегодня перекрёсток Невского и Литейного проспектов — одно из самых оживлённых мест Петербурга. Поток машин, витрины, толпы прохожих. Трудно представить, что когда-то этот угол носил нелестное прозвище "вшивая биржа".
Почему так?
В XIX веке здесь обосновались цирюльники. За копейки они стригли уличный люд прямо на открытом воздухе. Волосы падали на мостовую, а вместе с ними разбегались и их непрошеные обитатели. Шутливое прозвище быстро прижилось, и весь Петербург знал: "вшивая биржа" — это именно здесь.
От цирюльников к гостинице
К концу века всё изменилось. На месте шумного угла с дешёвыми парикмахерами выросла гостиница с громким названием — "Москва". Цены в ней колебались от 75 копеек до трёх рублей за номер. Скромный, но вполне удобный приют для тех, кто приезжал в столицу.
Чехов и другие постояльцы
Среди постояльцев "Москвы" бывали не только купцы и чиновники. Здесь останавливался Антон Павлович Чехов, принимавший в номере многочисленных поклонников. Здесь же жил художник Василий Суриков. Так место, где когда-то царили цирюльники и блохи, превратилось в литературный адрес Петербурга.