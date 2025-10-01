Городовой / Город / От «вшивой биржи» до Чехова: чем знаменит угол Невского и Литейного
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Если бы стены могли говорить: тайны петербургского дворца на Чайковского, 10 Город
Не попадай туда, где задают вопросы: Дуров сделал выбор между двумя ужасными вариантами Общество
Особняк Кельха: дом, для которого Фаберже создал самый дорогой сервиз Город
«Не «Рабочий поселок», а «В городе С»: где дебютировал Медный всадник «Ленфильма» Город
Золотая лестница во Владимирском дворце — незаметный шедевр с профилями Мефистофеля и бесконечными зеркалами Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Истории
Категории
Общество Спорт

От «вшивой биржи» до Чехова: чем знаменит угол Невского и Литейного

Опубликовано: 1 октября 2025 19:00
Перекрёсток Невского и Литейного проспектов
От «вшивой биржи» до Чехова: чем знаменит угол Невского и Литейного
Городовой ру

Угол двух главных проспектов Петербурга оказался местом, где переплелись уличный быт, городские легенды и судьбы известных людей.

Сегодня перекрёсток Невского и Литейного проспектов — одно из самых оживлённых мест Петербурга. Поток машин, витрины, толпы прохожих. Трудно представить, что когда-то этот угол носил нелестное прозвище "вшивая биржа".

Почему так?

В XIX веке здесь обосновались цирюльники. За копейки они стригли уличный люд прямо на открытом воздухе. Волосы падали на мостовую, а вместе с ними разбегались и их непрошеные обитатели. Шутливое прозвище быстро прижилось, и весь Петербург знал: "вшивая биржа" — это именно здесь.

От цирюльников к гостинице

К концу века всё изменилось. На месте шумного угла с дешёвыми парикмахерами выросла гостиница с громким названием — "Москва". Цены в ней колебались от 75 копеек до трёх рублей за номер. Скромный, но вполне удобный приют для тех, кто приезжал в столицу.

Чехов и другие постояльцы

Среди постояльцев "Москвы" бывали не только купцы и чиновники. Здесь останавливался Антон Павлович Чехов, принимавший в номере многочисленных поклонников. Здесь же жил художник Василий Суриков. Так место, где когда-то царили цирюльники и блохи, превратилось в литературный адрес Петербурга.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».