Городовой / Город / Необычный памятник Ньютону под Петербургом: мраморного ученого может поднять даже ребенок
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Если бы стены могли говорить: тайны петербургского дворца на Чайковского, 10 Город
Не попадай туда, где задают вопросы: Дуров сделал выбор между двумя ужасными вариантами Общество
Особняк Кельха: дом, для которого Фаберже создал самый дорогой сервиз Город
«Не «Рабочий поселок», а «В городе С»: где дебютировал Медный всадник «Ленфильма» Город
Золотая лестница во Владимирском дворце — незаметный шедевр с профилями Мефистофеля и бесконечными зеркалами Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Истории
Категории
Общество Спорт

Необычный памятник Ньютону под Петербургом: мраморного ученого может поднять даже ребенок

Опубликовано: 1 октября 2025 18:00
Памятник с механизмом
Необычный памятник Ньютону под Петербургом: мраморного ученого может поднять даже ребенок
Городовой ру

Этот Ньютон не стоит недвижимо — и в этом вся задумка авторов.

Обычно памятники стоят неподвижно, а прохожим остаётся только смотреть на них издалека. Но в Буграх под Петербургом открыли монумент, который ведёт себя иначе. Здесь Исаака Ньютона можно не просто рассматривать — его можно… поднять.

Памятник с механизмом

В постамент встроен рычаг, и даже ребёнку хватает сил, чтобы приподнять мраморного учёного над землёй. Так идея закона механики становится не формулой из учебника, а настоящим аттракционом.

От шутки до скульптуры

Авторы проекта Владислав Муханов и Иван Зубарев признаются: всё началось с каламбура — "Какой памятник Ньютону? Конечно, механический!" Полтора года работы — и шутка воплотилась в четырёхметровый монумент из мрамора, гранита и стали.

Теперь Исаак Ньютон в Ленинградской области не только напоминает о законах физики, но и сам становится их наглядным примером.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще