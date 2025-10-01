Необычный памятник Ньютону под Петербургом: мраморного ученого может поднять даже ребенок

Обычно памятники стоят неподвижно, а прохожим остаётся только смотреть на них издалека. Но в Буграх под Петербургом открыли монумент, который ведёт себя иначе. Здесь Исаака Ньютона можно не просто рассматривать — его можно… поднять.
Памятник с механизмом
В постамент встроен рычаг, и даже ребёнку хватает сил, чтобы приподнять мраморного учёного над землёй. Так идея закона механики становится не формулой из учебника, а настоящим аттракционом.
От шутки до скульптуры
Авторы проекта Владислав Муханов и Иван Зубарев признаются: всё началось с каламбура — "Какой памятник Ньютону? Конечно, механический!" Полтора года работы — и шутка воплотилась в четырёхметровый монумент из мрамора, гранита и стали.
Теперь Исаак Ньютон в Ленинградской области не только напоминает о законах физики, но и сам становится их наглядным примером.