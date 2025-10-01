Городовой / Город / Дом с характером в Выборге: старше Петербурга, крепче войны и по-прежнему жилой
Дом с характером в Выборге: старше Петербурга, крепче войны и по-прежнему жилой

Опубликовано: 1 октября 2025 16:00
Дом горожанина
Дом с характером в Выборге: старше Петербурга, крепче войны и по-прежнему жилой
Городовой ру

За его стенами скрывается XVI век, но внутри — самые обычные квартиры.

Дом горожанина в Выборге появился задолго до Петербурга — он старше столицы почти на два столетия. Но главное чудо в том, что это не музей и не руины: в его квартирах до сих пор живут люди, а окна XVI века вечером светятся электрическим светом.

Дом-крепость

Построенный в XVI веке, он напоминал маленькую частную крепость. Толстые стены из валунов, узкие щелевидные окна, подвал и тесные комнаты — всё для того, чтобы хозяева могли спрятаться и выстоять во время войны.

Таких домов-башен в России сохранилось всего несколько, и все они — в Выборге.

Тайна типографии

Есть версия, что в XVII веке в этих стенах печатали первые выборгские книги. Возможно, именно здесь работала первая городская типография — тайна, которую дом хранит до сих пор.

Дом, старше улицы

Дом не выходит фасадом на улицу — он стоит в глубине участка. Причина проста: здание построили задолго до перепланировки XVII века, которую провёл инженер Андерсом Торстенсон.

Сегодня это придаёт дому особую атмосферу — он будто стоит в стороне от времени.

Жилой памятник

За века дом перестраивали, расширяли окна, поднимали потолки. Но он всё так же остаётся жилым. И если прислушаться в тишине вечернего Выборга, кажется, что эти стены помнят и тревогу средневековых осад, и шорох страниц первых книг.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
