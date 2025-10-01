Любовь, тайны и трагедии: внебрачные дочери самого загадочного императора Российской империи — что известно на самом деле

Все мы знаем, что Александр I не оставил после себя наследников, престол после него унаследовал родной брат Николай. Его дочери, рожденные в браке с Елизаветой Алексеевной, умерли совсем маленькими.
Но вокруг имени императора гуляет множество слухов о внебрачных детях. Правда ли это и кто они — давайте разбираться.
Почему у Александра не было официальных наследников
Александр и Елизавета Алексеевна казались счастливой парой, но со временем их отношения испортились. Детей у них не было. Вместо этого оба супруги начали искать утешение на стороне.
Елизавета Алексеевна сблизилась с князем Чарторыйским, и когда родилась малышка Мария, ходили слухи, что отцом был не император. Девочка прожила всего 13 месяцев.
Позже у Елизаветы родилась вторая дочь, которую тоже приписывали вовсе не Александру. Эта малышка прожила лишь полгода. Так официально у пары не было наследников, пишет Культурология.
Внебрачные дочери: какие истории ходили в обществе
Слухи о внебрачных детях Александра связаны с его любовными романами. Самым известным романом была связь с Марией Нарышкиной, пишет Рамблер.
Говорят, у них родилось несколько дочерей, но только одна — София — дожила до взрослого возраста.
София была очень слабым ребенком. Император заботился о ней. Про нее говорили, что она «не от мира сего».
Девочку возили в Европу на лечение, хотели устроить ее замужество с графом Андреем Шуваловым, но незадолго до свадьбы она скончалась от чахотки, сообщает ru.ruwiki.ru.
Еще одна предполагаемая дочь — Мария, дочь фрейлины Варвары Туркестановой. Девушка воспитывалась князем Владимиром Голицыным.
Позже она вышла замуж за Ивана Нелидова, но умерла в 24 года. Родство с императором остается спорным.
Дочь французской актрисы и другие домыслы
Интересно, что многих еще одну предполагаемую дочь императора звали Марией. Ее родила актриса Маргарита Веймер, которая тоже была фавориткой императора.
Но отцовство Александра не подтверждено, тем более у актрисы был целый список поклонников, пишет информа.рус.
Маргарита была также любовницей Наполеона и графа Бенкендорфа. По слухам, он привез ее в Россию, чтобы отвлечь императора.
Хотя Александр дарил ей подарки и приглашал в Петергоф, нельзя с уверенностью сказать, был ли он отцом ее ребенка.
Итоги и загадки истории
Точно сказать, кто из этих женщин был настоящей дочерью Александра. Из-за отсутствия наследников, после него на престол вступил младший брат, Николай.
Александр был загадочным императором. Также много тайн ходит вокруг его смерти и вероисповедания. Однако император стал для народа одним из самых справедливых царей, который заботился о процветании страны.