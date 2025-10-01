Любовь, тайны и трагедии: внебрачные дочери самого загадочного императора Российской империи — что известно на самом деле

Александр первый не оставил после себя наследников, хотя о его внебрачных детях ходит много слухов.

Все мы знаем, что Александр I не оставил после себя наследников, престол после него унаследовал родной брат Николай. Его дочери, рожденные в браке с Елизаветой Алексеевной, умерли совсем маленькими.

Но вокруг имени императора гуляет множество слухов о внебрачных детях. Правда ли это и кто они — давайте разбираться.

Почему у Александра не было официальных наследников

Александр и Елизавета Алексеевна казались счастливой парой, но со временем их отношения испортились. Детей у них не было. Вместо этого оба супруги начали искать утешение на стороне.

Елизавета Алексеевна сблизилась с князем Чарторыйским, и когда родилась малышка Мария, ходили слухи, что отцом был не император. Девочка прожила всего 13 месяцев.

Позже у Елизаветы родилась вторая дочь, которую тоже приписывали вовсе не Александру. Эта малышка прожила лишь полгода. Так официально у пары не было наследников, пишет Культурология.

Внебрачные дочери: какие истории ходили в обществе

Слухи о внебрачных детях Александра связаны с его любовными романами. Самым известным романом была связь с Марией Нарышкиной, пишет Рамблер.

Говорят, у них родилось несколько дочерей, но только одна — София — дожила до взрослого возраста.

София была очень слабым ребенком. Император заботился о ней. Про нее говорили, что она «не от мира сего».

Девочку возили в Европу на лечение, хотели устроить ее замужество с графом Андреем Шуваловым, но незадолго до свадьбы она скончалась от чахотки, сообщает ru.ruwiki.ru.

Еще одна предполагаемая дочь — Мария, дочь фрейлины Варвары Туркестановой. Девушка воспитывалась князем Владимиром Голицыным.

Позже она вышла замуж за Ивана Нелидова, но умерла в 24 года. Родство с императором остается спорным.

Дочь французской актрисы и другие домыслы

Интересно, что многих еще одну предполагаемую дочь императора звали Марией. Ее родила актриса Маргарита Веймер, которая тоже была фавориткой императора.

Но отцовство Александра не подтверждено, тем более у актрисы был целый список поклонников, пишет информа.рус.

Маргарита была также любовницей Наполеона и графа Бенкендорфа. По слухам, он привез ее в Россию, чтобы отвлечь императора.

Хотя Александр дарил ей подарки и приглашал в Петергоф, нельзя с уверенностью сказать, был ли он отцом ее ребенка.

Итоги и загадки истории

Точно сказать, кто из этих женщин был настоящей дочерью Александра. Из-за отсутствия наследников, после него на престол вступил младший брат, Николай.

Александр был загадочным императором. Также много тайн ходит вокруг его смерти и вероисповедания. Однако император стал для народа одним из самых справедливых царей, который заботился о процветании страны.