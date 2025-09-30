Петербургская «Могучая кучка»: как пятеро музыкантов изменили русскую музыку

В квартирах на Невском и Васильевском острове начиналась история, которая вывела русскую музыку на мировую сцену.

В середине XIX века Россия искала свой голос в музыке. В Европе царили Вагнер, Лист и Верди, в Париже рождалось импрессионистское искусство, Москва тянулась к символизму. Петербург же подарил миру "Могучую кучку".

Как всё начиналось

В 1850–1860-е годы молодой Милий Балакирев собирает вокруг себя единомышленников, для которых музыка становится не только искусством, но и способом говорить о России. К нему примыкают Модест Мусоргский, Николай Римский-Корсаков, Александр Бородин и Цезарь Кюи.

Позже критик Владимир Стасов даст этой компании название, которое переживёт века: "Сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов".

Идея национальной музыки

Для кучкистов было важно найти свой, "русский" звук. Они обращались к народным песням, церковному пению, сказаниям и историческим сюжетам. В их операх и симфониях слышны отголоски крестьянских хороводов, ярмарочных криков и народных преданий.

При этом каждый из участников оставался самобытным: у Бородина — эпическая ширь, у Мусоргского — драматическая правда, у Римского-Корсакова — тонкая оркестровка.

Петербургская атмосфера

Их встречи проходили в домах на Невском и Васильевском острове. Там спорили о музыке и литературе, зачитывали Белинского и Герцена, обсуждали новые пьесы и картины.

Кружок тянулся к другим искусствам: с ними общались Иван Тургенев, Илья Репин, Марк Антокольский.

След в истории

Хотя в 1870-е "Могучая кучка" как группа распалась, её идеи продолжали жить в консерватории, где Римский-Корсаков воспитал целое поколение учеников.

Их музыка звучала уже не только на русских сценах — "Борис Годунов", "Князь Игорь", "Снегурочка" стали частью мирового репертуара. А сам термин "русская пятёрка" закрепился и за границей, от Парижа до Нью-Йорка.