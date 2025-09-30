«Москва — совершено другой организм»: где петербуржцу будет в столице так же уютно, как дома — точный адрес

Эксперт подсказала, где искать петербургский дух в столице.

Многие петербуржцы относятся к Москве с некоторой долей скептицизма.

Архитектурный фотограф, дизайнер, автор проекта «Архитектура петербургского настроения» Любовь Черник предлагает отбросить предрассудки и увидеть в столице нечто большее, чем просто шумный мегаполис.

«Москва — совершено другой организм, и в этом, определенно, есть большой интерес для жителя города на Неве», — утверждает она.

Радиальная Москва против регулярного Петербурга

В беседе с порталом «Городовой» эксперт подчеркивает, что Москве присуща радиально-кольцевая планировка, в то время как Петербург был построен по заранее разработанному плану.

Однако, несмотря на разницу в архитектурном стиле, у двух городов есть кое-что общее. Чтобы это почувствовать, предлагаем заглянуть в следующие места.

Измайлово: московские корни петербургской истории

Измайлово — это бывшая загородная резиденция русских царей, расположенная на искусственном острове. Именно здесь, по одной из версий, родился будущий основатель Петербурга — Петр I.

Кроме того, в Измайлово началось увлечение юного Петра мореплаванием.

«В Измайлово же началось увлечение юного Петра мореплаванием, после того, как он в 1688 году обнаружил тот самый ботик, вошедший в историю как «дедушка русского флота»».

Сегодня эта реликвия хранится в петербургском музее.

Добраться до Измайлово просто: станция метро «Партизанская», затем 10-15 минут пешком. Вход на территорию свободный.

«Хлебозавод №9»: советский конструктивизм и современная культура

Культурное пространство «Хлебозавод №9» знакомо каждому, кто бывал в «Левашовском Хлебозаводе» в Петербурге.

Дело в том, что оба объекта построены по типовому проекту эпохи конструктивизма, разработанному инженером Марсаковым.

Сегодня здесь «проходят выставки, лекции, мастер-классы, можно перекусить или купить аутентичные вещи на любой вкус».

«Хлебозавод №9» — это современное общественное пространство, где прошлое и настоящее переплетаются, создавая неповторимую атмосферу.

Расположен по адресу: Москва, Новодмитровская ул., 1.