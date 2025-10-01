Тайна названия: почему Некрасовский сад в Петербурге именуют «Прудками»

Название кажется простым, но за ним скрывается целая история Петербурга XIX века.

Трудно поверить, но ещё два века назад на месте зелёных аллей плескались настоящие водоёмы. Два пруда, большой и малый, занимали этот участок Петербурга, и именно они дали название округе — "Прудки". Даже соседняя улица долго звалась Бассейной.

Канал и городская жажда

Пруды были не просто украшением. Сюда поступала вода из Лиговского канала, построенного для того, чтобы питать фонтаны Летнего сада и снабжать город питьевой водой. Таким образом, местные "бассейны" были важной частью инженерной системы Петербурга.

Сквер вместо прудов

К концу XIX века пруды засыпали, и на их месте решили разбить сквер. Инициатива исходила от домовладельцев и жителей окрестностей, которые даже предлагали оплатить обустройство.

В 1885 году Александр III утвердил проект, и новый сад открылся под названием "Греческий" — по соседней церкви и проспекту.

Некрасов вместо прудов

В 1918 году улица Бассейная получила имя Николая Некрасова, который жил неподалёку больше двадцати лет. Тогда же сад переименовали в Некрасовский. Здесь появился бюст поэта, позже заменённый полноценным памятником, ставший центром композиции сада.

Испытания и обновления

В блокаду сад сильно пострадал, но уже в 1940-х его восстановили. В 1971 году здесь установили памятник Некрасову, а в 2000-х сад пережил капитальную реконструкцию.

Сегодня в нём снова есть ухоженные аллеи, детская площадка и даже памятник Иоаннису Каподистрии — дар греческой общины Петербургу.